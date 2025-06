Intel brengt XeSS 2 uit voor alle ontwikkelaars, komt met Unreal Engine-plug-ins

Intel heeft een sdk voor XeSS 2 uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen de upscalingtechniek daarmee integreren in hun games. Het bedrijf komt ook met plug-ins, waarmee XeSS 2 gemakkelijk kan worden toegevoegd aan Unreal Engine 4- en 5-games.

De XeSS 2-sdk is vanaf nu beschikbaar op GitHub. Intel bracht op maandag XeSS-sdk 2.0.1 uit; het is de eerste versie die de nieuwe features van XeSS 2 bevat. Los daarvan komt het bedrijf met plug-ins voor Unreal Engine 4 en 5. Ontwikkelaars die gebruikmaken van die engines, kunnen de upscalingtechiek met zo'n plug-in gemakkelijk toevoegen aan hun game, zonder dat daar extra ontwikkkelwerk voor nodig is. De Unity-plug-in is op het moment van schrijven overigens nog niet bijgewerkt naar XeSS 2.

Intel kondigde XeSS 2 in december al aan. Het wordt al gebruikt in onder andere F1 24. Met de release van een sdk is XeSS 2 nu echter beschikbaar voor alle gameontwikkelaars. De techniek bevat verschillende nieuwe features ten opzichte van zijn voorganger.

XeSS 2 bevat nog steeds een upscalingtechniek, waarbij games op een lagere resolutie worden gerenderd en vervolgens opgeschaald voor een hogere framerate Daarnaast introduceert XeSS 2 framegeneration, net zoals Nvidia en AMD die bieden. XeSS 2 bevat ook een techniek die de inputlag van pc's moet verlagen.