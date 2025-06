Intel kondigt Arc B580- en B570-videokaarten aan op basis van Xe2-architectuur

Intel heeft twee nieuwe videokaarten aangekondigd die gericht zijn op 1440p-gaming. De Arc B580 is de eerste kaart op basis van de Xe2-architectuur, die de fabrikant op 13 december zal uitbrengen. De iets lager gepositioneerde Arc B570 zal op 16 januari beschikbaar komen.

De Intel Arc B580 en B570 zijn de eerste videokaarten die dienen als opvolger van de bestaande Arc Alchemist-videokaarten uit 2022. De Arc B580 is de hoogst gepositioneerde kaart van het duo, met twintig Xe-cores voor een totaal van 2560 rekeneenheden. De videokaart krijgt daarnaast 12GB GDDR6-geheugen op een 192bit-geheugenbus, voor een bandbreedte van 456GB/s. De total board power van de B580 bedraagt 190W.

De Arc B570 krijgt op zijn beurt achttien Xe-cores en 10GB vram op een 160bit-bus, voor een geheugenbandbreedte van 380GB/s. De tbp van deze kaart is volgens Intel 150W. Beide Xe2-gpu's worden door TSMC geproduceerd op het N5-procedé.

De onderliggende Xe2-architectuur op de Arc B580 en B570 is een verbeterde en verfijnde versie van de Xe-architectuur zoals gebruikt wordt op de Arc Alchemist-videokaarten. Intel claimt dat Xe2 is ontwikkeld om een efficiënter gebruik van de hardware mogelijk te maken, mede door een betere distributie van rekentaken en een lagere overhead van zijn software. De opbouw van een Xe-gpu bestaat uit zogenaamde render slices, wat min of meer vergelijkbaar is met de graphics processing clusters van Nvidia en een modulaire opbouw kent.

De render slice van Xe2 kent enkele technische verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de bandbreedte per core verhoogd, is de latency verlaagd om stalls in de pipeline te verminderen en is zowel het L1- als L2-cache flink vergroot. Bovendien is de compressie verbeterd om het gebruik van dit cachegeheugen efficiënter te maken. Daarnaast zijn de raytracingunits van Xe2 een stuk krachtiger dan die van voorgaande Xe-gpu's, zowel in traversal pipelines als triangle- en box-intersections.

AI en nieuwe gamingfeatures

Deze verbeteringen zijn voor een groot deel op gaming gericht, maar Intel zegt zijn XMX-engines ook onder handen te hebben genomen om workloads gericht op AI te versnellen, door toegevoegde ondersteuning van int2 en tf32 in de Vector Engine. De snellere XMX AI-engines gaat Intel ook gebruiken om de prestaties van zijn super samplingtechniek XeSS te verbeteren.

Met de komst van Xe2 introduceert de fabrikant daarvoor XeSS 2, waarvan super resolution, frame generation en low latency de essentiële onderdelen zijn. Die laatstgenoemde twee features zijn nieuw in XeSS. Daarmee volgt het bedrijf Nvidia en AMD, die beide al framegenerationtechnieken en lantencyvermindering in hun upscalingtechnieken bieden. De framegeneration van Intel, ofwel XeSS-FG, voegt optical flow en motion vector reprojection samen om nieuwe frames te genereren op basis van interpolatie. XeSS Low Latency moet, zoals de naam doet vermoeden, de systeemlatency verlagen voor soepelere gameplay.

Intel Arc B580 en B570

Met zijn nieuwe videokaarten is Intel duidelijk in welk segment het wil bedienen. Het gros van de gamers speelt volgens de fabrikant op 1440p en 1080p, en daar hoopt Intel marktaandeel te winnen van AMD en vooral van Nvidia. Intel wil met de Arc B580 een alternatief bieden voor videokaarten zoals de Nvidia GeForce RTX 4060 en AMD Radeon RX 7600. De Arc B580 zou volgens Intels eigen cijfers gemiddeld 10 procent sneller moeten zijn dan de RTX 4060 op 1440p met ultra-instellingen. Er zijn op dit moment nog geen onafhankelijke benchmarks beschikbaar.

De Intel Arc B580 verschijnt volgende week donderdag, dus op 13 december, en krijgt dan een adviesprijs van 249 dollar, wat omgerekend en met btw neer zou komen op 286 euro. De Arc B570 volgt op 16 januari en krijgt een adviesprijs van 219 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat zo'n 251 euro. Intel heeft nog geen definitieve prijzen voor de Europese markt bekendgemaakt.