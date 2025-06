'Volgende generaties AMD Radeon- en Intel Arc-gpu's verschijnen pas begin 2025'

De volgende generaties videokaarten van AMD en Intel verschijnen pas begin 2025. Dat heeft Tweakers geverifieerd bij meerdere bronnen tijdens de Computex 2024-beurs in Taipei. Volgens eerdere geruchten komt concurrent Nvidia al eerder met een nieuwe GeForce RTX 5000-reeks.

Officieel halen beide fabrikanten daarmee hun zelf opgelegde doelen voor de nieuwe videokaarten niet. AMD's volgende generatie videokaarten, die gebruikmaakt van de RDNA4-architectuur en waarschijnlijk op de markt komt als de Radeon RX 8000-serie, zou volgens de roadmap in 2024 op de markt komen. Ook Intel zei eind vorig jaar nog dat de nieuwe generatie Arc-videokaarten, beter bekend onder de codenaam Battlemage, dit jaar zouden worden uitgebracht.

Het zou kunnen dat AMD en Intel hun nieuwe gpu's net voor het jaareinde aankondigen om de eerdergenoemde deadlines te halen, maar een daadwerkelijke release op de CES-beurs begin januari ligt meer voor de hand. Sowieso zal de verkrijgbaarheid pas in het nieuwe jaar op gang komen.

Over de nieuwe AMD-lineup bevestigen bronnen aan Tweakers dat er geen echte high-endmodellen in de RX 8000-serie zullen verschijnen. Vorig jaar verschenen er al geruchten dat de Navi 4x-gpu met het grootste aantal cores was geannuleerd. Kort daarop vertrok de topman van AMD's videokaartendivisie. Het bedrijf zou niet langer ambiëren om te concurreren met Nvidia's topmodellen, maar vooral willen focussen op het mainstreamsegment met kaarten als de RX 7700 XT en RX 7800 XT.

Van de komende generatie Intel Arc-videokaarten is vooralsnog minder bekend. Bronnen vertellen Tweakers dat de betreffende gpu's in elk geval het prestatieniveau van de GeForce RTX 4070 kunnen evenaren. Het topmodel van de huidige generatie, de Arc A770, is in benchmarks van Tweakers net wat langzamer dan de GeForce RTX 4060 en Radeon RX 7600. Dat zou een prestatiewinst van generatie-op-generatie van ruim 60 procent betekenen, maar dus nog lang niet voldoende zijn om het Nvidia ook in het topsegment lastig te maken. Meer over de verbeteringen die zo'n prestatiesprong mogelijk maken, lees je in onze Intel Lunar Lake-preview, want de igpu daarvan is het eerste product dat gebruikmaakt van de Xe2-architectuur die ook aan de Battlemage-videokaarten ten grondslag zal staan.