'Intel Arc B580-gpu op basis van Battlemage krijgt 20 Xe2-cores en 12GB vram'

De specificaties van een vermeende Intel Arc B580-videokaart zijn online verschenen. Het betreft een gpu in de tweede Intel Arc-generatie, die wordt gebaseerd op de Battlemage-architectuur. De videokaart moet dit jaar nog uitkomen, stelden eerdere geruchten.

De Intel Arc B580-listing op Geekbench.

Specificaties van de Intel Arc B580 verschenen in een Geekbench-database, merkte @GawroskiT op. In de listing wordt onder meer vermeld dat de videokaart beschikt over 160 compute-units. Dat zou neerkomen op 20 Xe2-cores, merkt ook VideoCardz op. Naar verwachting krijgt de Battlemage-architectuur namelijk 8 CU's per Xe-core, zoals ook het geval is in de Xe2-igpu's in Intels Lunar Lake-processors.

Verder staat in de Geekbench-listing dat de B580 een kloksnelheid van 2,85GHz krijgt. De videokaart moet daarnaast 12GB geheugen krijgen. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stelden dat de videokaart 12GB GDDR6 krijgt op een 192bit-geheugenbus.

Volgens geruchten brengt Intel dit jaar nog de eerste Intel Arc Battlemage-videokaarten op de markt. Het is de tweede generatie van de losse videokaarten, waarvan de eerste generatie, Alchemist, een moeizame release kende. Intel heeft nog weinig informatie naar buiten gebracht over de nieuwe Battlemage-kaarten. Vorig jaar zei het bedrijf al dat de Arc Battlemage-gpu's in 2024 op de markt zouden komen. Meerdere bronnen vertelden tijdens de Computex tegen Tweakers dat de nieuwe Arc-gpu's waren uitgesteld tot 2025, net als de volgende generatie kaarten van AMD en Nvidia.