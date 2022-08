We hebben er een derde speler op de gpu-markt bij. Na jaren teasen heeft Intel dit jaar eindelijk zijn eerste Arc-videokaarten getoond en beperkt uitgebracht. Met Arc zou Intel direct de concurrentie aangaan met AMD en Nvidia, de twee partijen die al decennialang de markt domineren met hun respectievelijke videokaarten. De release van Arc verloopt echter allesbehalve vlekkeloos. De videokaarten werden tot nu toe geplaagd door uitstel, beperkte beschikbaarheid, driverproblemen en tegenvallende prestaties. Onlangs ging zelfs het gerucht dat Intel overweegt om de stekker vroegtijdig uit zijn gpu-plannen te trekken, hoewel het bedrijf dat ontkent. In dit artikel gaan we dieper in op Arc, van de oprichting van Intels grafische divisie tot de situatie waarin Arc nu verkeert.