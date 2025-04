Intel stopt met productie eigen Arc A770 16GB Limited Edition-videokaart

Intel heeft zijn Arc A770 16GB Limited Edition-videokaart end-of-life verklaard. Daarmee stopt het bedrijf met het produceren en leveren van die videokaarten. A770-videokaarten van andere fabrikanten blijven beschikbaar.

Intel maakt de eol-status van zijn A770 LE-videokaart kenbaar in een downloadbare pdf. De fabrikant is op 20 juni gestopt met het verkopen en leveren van die videokaart, blijkt uit de product change notification die het bedrijf publiceerde. Het betreft alleen de Limited Edition-referentiekaart van Intel. Intel blijft A770-gpu's leveren aan andere fabrikanten, zo bevestigt het bedrijf ook aan PC Gamer.

De Arc A770 Limited Edition was een van de weinige 16GB-varianten van de A770. Er zijn hierna nog wel een aantal andere bedrijven die dergelijke kaarten blijven produceren. Acer biedt zijn Predator BiFrost-variant met 16GB geheugen. Ook Gunnir maakt Arc A770 16GB-modellen, hoewel de kaarten van die Chinese fabrikant niet beschikbaar lijken in Nederland.

De Arc A770 verscheen vorig jaar en is het topmodel in Intels Arc-line-up. De videokaart heeft 32 Xe-cores en 8 of 16GB geheugen met een bandbreedte van 560GB/s. De Limited Edition-kaart van Intel staat in de Pricewatch voor Onbekend.

De release van zijn Arc-serie verliep niet soepel. Het bedrijf had bij de introductie van Arc onder meer last van driverproblemen en tegenvallende prestaties bij bepaalde games. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de moeizame introductie van Intels nieuwe gpu's, naast een A770-review en een review waarin de drivervorderingen van Intel werden getest.