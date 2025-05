Intel introduceert Arc A570M- en A530M-gpu's voor laptops

Intel heeft zonder aankondiging twee nieuwe Arc A-videokaarten voor laptops uitgebracht. De Arc A530M en Arc A570M beschikken respectievelijk over twaalf en zestien Xe-cores, voor een totaal van 192 en 256 execution units.

Intel heeft de videokaarten niet aangekondigd in een persbericht, maar heeft inmiddels wel drivers voor de twee gpu's uitgebracht en de specificaties gepubliceerd, zo merkte Videocardz op. De A570M heeft 16 Xe-cores, net als de lager gepositioneerde A550M. De nieuwe variant beschikt echter over een hogere kloksnelheid van 1,3GHz, terwijl de voorgaande variant geklokt was op 900MHz. Ook de tgp is verhoogd met 15W; deze varieert in de A570M van 75 tot 95W.

De A530M is op zijn beurt een nieuwe configuratie met twaalf Xe-cores en een kloksnelheid van 1,3GHz. Deze kaart krijgt een tgp van 65 tot 95W. Beide kaarten krijgen verder een PCIe 4.0 x8-interface. Intel meldt niet met hoeveel geheugen de gpu's uitgerust kunnen worden.

Het lijkt er verder op dat beide videokaarten gebruikmaken van een nieuwe ACM-G12-gpu. Dat blijkt uit informatie uit de mesa-repository, merkte @Bionic_Squash op. Intel publiceerde eerder details en afbeeldingen van die gpu, die aanvankelijk werd gebruikt voor de Arc Pro A60-gpu voor workstations, schrijft Videocardz. Dit zijn echter de eerste consumentenvideokaarten die een G12-gpu gebruiken.

Met de introductie van de A570M en A530M, bestaat Intels line-up met Arc-laptopvideokaarten nu uit zeven verschillende modellen. Het bedrijf kwam in eerste instantie met vijf laptop-gpu's met 6 tot 32 Xe-cores. Het bedrijf heeft ook drie desktopvideokaarten voor consumenten uitgebracht: de Arc A770, A750 en A330.