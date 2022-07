Intel geeft beeld van prestaties Arc A750-videokaart

De Intel Arc A750-gpu voor desktops levert volgens het bedrijf gemiddeld dertien procent betere prestaties dan de Nvidia RTX 3060, op basis van vijf games op hoge instellingen en bij een resolutie van 2560x1440 pixels.

Intel geeft in een video op zijn website een beeld van de prestaties van de aankomende Arc A750-videokaart. Het gaat om een Limited Edition. De prestatieverschillen tussen de Arc A750 en RTX 3060 variëren van zes procent bij Fortnite tot zeventien procent bij F1 2021, waarbij het voordeel in handen van Intel ligt. Dit wil echter niet zeggen dat alle games beter presteren op de Arc, geeft ook Intel zelf toe.

Ryan Shrout, senior director graphics bij Intel, merkt in de video op dat de videokaart 'gemiddeld net onder de 60fps' levert in Cyberpunk 2077. Shrout gaat niet verder in op de precieze specificaties, releasedatum en prijs. Deze informatie wordt op een later moment bekendgemaakt. Volgens Nikkei Asia overweegt Intel een prijsverhoging tot twintig procent op producten door te voeren. Het is niet duidelijk of een mogelijke prijsstijging ook van toepassing wordt op de Arc A750.