Makers Warframe kondigen free-to-play fantasy-mmorpg Soulframe aan

Warframe-maker Digital Extremes kondigt een nieuwe mmorpg aan genaamd Soulframe. Het spel verkeert volgens het Canadese bedrijf 'in een vroeg stadium van de ontwikkeling' en heeft nog geen releasedatum gekregen.

Soulframe is een volledig nieuwe game die zich niet in het universum van Warframe afspeelt. Het spel wordt volgens de ontwikkelaar free-to-play en combineert actie met het bouwen van een personage in een persistente wereld. Fundamenteel lijkt Soulframe daarmee erg op Warframe en ook wat betreft de visuele stijl zijn er overeenkomsten.

De ontwikkelaar benadrukt daarentegen dat het om een volledig nieuwe wereld gaat die werd geïnspireerd door thema's van natuur, restoratie en ontdekking. Uit de trailer zijn daarnaast veel fantasy-elementen op te maken. "We proberen met het bouwen van de wereld van Soulframe en diens thematische elementen terug te grijpen naar de fantasyverhalen waar we in onze jeugd verliefd op werden. (...) Ons team is geïnteresseerd in het concept van het botsen van mens en natuur en we willen dat thema combineren met ideeën over restoratie en exploratie."

Digital Extremes belooft dat de aanloop naar de release van Soulframe 'voor trouwe fans herkenbaar gaat zijn'. Vooralsnog kunnen geïnteresseerden op de Soulframe-website een interactieve puzzel oplossen om zich aan te melden voor nieuwsupdates en de mogelijkheid om een in-game naam te reserveren.