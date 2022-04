Warframe gaat extra compressie gebruiken om spel met 15GB te verkleinen

Ontwikkelaar Digital Extremes gaat Oodle Texture gebruiken om de textures van free-to-play shooter Warframe te verkleinen. Het kwaliteitsverschil is volgens de ontwikkelaar minimaal, maar moet wel zorgen dat het spel minstens 37 procent minder opslagruimte inneemt.

De eerste update verschijnt volgende week, schrijft de ontwikkelaar op het Warframe-forum. Hiermee wordt het spel 6,6GB kleiner. De update zelf is wel 6,5GB groot, omdat ge-remasterde textures gedownload moeten worden. Het moeten downloaden van nieuwe textures is ook waarom Digital Extremes het verkleinen van het spel heeft opgedeeld in drie updates. Anders zouden gebruikers één grote update moeten downloaden, wat volgens de ontwikkelaar ongewenst zou zijn.

In de eerste update worden de Lightmaps aangepast. De overige twee updates moeten dit jaar nog verschijnen. Na de drie updates moet het spel 'minstens' 15GB minder opslagruimte in beslag nemen op pc's. Op de 'meeste' andere platforms moet een 'vergelijkbaar' verschil te zien zijn. Volgens PC Gamer neemt de pc-versie van Warframe nu 40,2GB in beslag. De plannen komen dan neer op een verkleining van zo'n 37 procent.

Oodle Texture is een compressietechniek die rate-distortion optimization gebruikt om bestanden te verkleinen, zonder dat de kwaliteit te ernstig wordt verminderd. Zo doet de software niks met 'ongebruikelijke' textures, om te voorkomen dat er een lelijk resultaat komt. Digital Extremes claimt dat de bestanden met Oodle Texture met de helft worden verkleind, terwijl de visuele verschillen 'minimaal' zijn.

De oorspronkelijke bestanden eerst, daarna de met Oodle Texture gecomprimeerde bestanden