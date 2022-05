Warframe krijgt mobiele versie en cross-play

Ontwikkelaar Digital Extremes werkt aan een mobiele versie van free-to-playshooter Warframe. De game krijgt ook cross-play- en cross-savefunctionaliteit. Dat geldt ook voor de bestaande versies voor consoles en pc.

Wanneer de mobiele versie van Warframe uitkomt, is nog niet bekendgemaakt. Het gaat in ieder geval om hetzelfde spel als op consoles en pc, omdat er cross-playfunctionaliteit is. Tijdens de jaarlijkse Warframe-conferentie TennoCon werd de mobiele versie aangekondigd. Ook maakte Digital Extremes bekend dat het spel cross-play en cross-save krijgt.

Spelers krijgen daarmee de mogelijkheid om de game te spelen op verschillende platforms en hun progressie over te zetten. Als de mobiele versie beschikbaar is, kunnen spelers Warframe bijvoorbeeld op een pc, console en smartphone spelen, met hetzelfde account.

Tijdens TennoCon 2021 toonde Digital Extremes ook The New War, een grote nieuwe uitbreiding voor Warframe, die later dit jaar tegelijkertijd op alle platforms moet verschijnen. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Op YouTube staat een gameplayvideo van 30 minuten.

Warframe bestaat sinds 2013 en is al beschikbaar voor Windows, PlayStation- en Xbox-consoles en de Nintendo Switch. Eerder dit jaar kreeg het spel upgrades voor de nieuwe consoles van Microsoft en Sony.