Onderzoekers omzeilen Windows Hello-authenticatie met nepcamera en ir-beelden

Securityonderzoekers hebben het Windows Hello-beveiligingssysteem van Microsoft weten te omzeilen. Een beveiligingsbedrijf wist Windows Hello-gezichtsherkenning te misleiden met behulp van een nepcamera en infraroodbeelden van de eigenaar van het systeem.

Cybersecuritybedrijf CyberArk was in staat om de Windows Hello-beveiliging van een computer te omzeilen via een eigengemaakt USB-apparaat, dat een webcam moest nabootsen en infraroodbeelden van de eigenaar van het systeem bevatte.

Windows Hello is een authenticatiesysteem voor Windows-pc's, dat op verschillende manieren ingezet kan worden. Gebruikers kunnen Windows Hello inzetten met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning. Voor dat laatste behoeft Windows Hello een webcam die zowel rgb- als infraroodbeelden opneemt.

Onderzoekers van CyberArk kwamen erachter dat het authenticatiesysteem alleen de infraroodframes verwerkt. Om dat te verifiëren, maakten de onderzoekers een USB-apparaat met een evaluation board van NXP. Op dat USB-apparaat plaatsten ze infraroodbeelden van de Windows Hello-gebruiker en kleurenafbeeldingen van Spongebob. Het apparaat werd herkend als een USB-webcam en werd daarmee succesvol gebruikt om Windows Hello te omzeilen.

Microsoft heeft het beveiligingsprobleem inmiddels verholpen in een patch. In een document wijst het bedrijf gebruikers erop dat ze het gebruik van externe Windows Hello-camera's indien gewenst kunnen uitschakelen door een waarde toe te voegen aan het register in Windows. In de praktijk zal het ook lastig zijn om deze kwetsbaarheid op ongepatchte systemen uit te buiten, aangezien daarvoor dus infraroodbeelden van de systeemeigenaar en fysieke toegang tot de computer in kwestie nodig zijn.