Microsoft maakt testversie Windows 10 21H2 beschikbaar

Microsoft heeft Windows 10 21H2 beschikbaar gemaakt aan een groep gebruikers in het Release Preview Channel. Het gaat om een kleine update voor Windows 10 die in de herfst van dit jaar beschikbaar komt voor het OS.

Microsoft meldt dat het weliswaar Windows 11 eind dit jaar uitbrengt, maar dat het Windows 10 ook blijft ondersteunen met nieuwe functies. Bij Windows 10 21H2 gaat het volgens het bedrijf om functies rond productiviteit, beheer en beveiliging. Zo brengt de update ondersteuning voor wpa3 h2e. H2e staat voor hash to element en dit is een alternatieve, efficiëntere methode voor simultaneous authentication of equals, oftewel sae. Sae is op zijn beurt de authenticatie van wpa3 die in de plaats komt van de pre-shared key van wpa2.

Verder brengt de 21H2-update verbeteringen voor Windows Hello for Business die sneller gebruik van deze inlogmethode mogelijk maken en is er gpu-ondersteuning voor Windows Subsystem for Linux, zodat de videokaart ingezet kan worden voor bijvoorbeeld machinelearningrekenwerk. Overigens zitten deze uitgelichte functies nog niet in de testbuild. Die bevat voornamelijk fixes.

Windows 10 Insider Preview Build 19044.1147 komt beschikbaar voor gebruikers in het Release Preview-kanaal die voorheen in het bèta-kanaal zaten, maar van wie het systeem niet voldeed aan de hardware-eisen om Windows 11 te draaien. Die moeten handmatig zoeken naar de update om 21H2 te ontvangen.