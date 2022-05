Microsoft brengt Windows 10 21H2 uit en belooft jaarlijkse feature-updates

Microsoft start de algemene beschikbaarheid van de Windows 10 November 2021 Update, oftewel Windows 10 21H2. Ook de komende jaren blijft het bedrijf Windows 10 van feature-updates voorzien, maar dan jaarlijks in plaats van twee keer per jaar.

Gebruikers die Windows 10 versie 2004 of later draaien kunnen de November 2021 Update vanaf woensdag verwachten via Windows Update. In zakelijke omgevingen verschijnt de update via Windows Server Update Services, Windows Update for Business en het Volume Licensing Service Center. Microsoft brengt de update gefaseerd uit en systemen waarbij het bedrijf de minste problemen verwacht, krijgen deze als eerste aangeboden. Bij systemen met Windows 10 versie 2004 of later wordt de 21H2-update snel, als ware het een maandelijkse update geïnstalleerd, belooft het bedrijf.

De November 2021 Update is een feature-update maar wel een van beperkte omvang, die volgens Microsoft gericht is op productiviteit, beheer en beveiliging. Dat de update zou komen werd in juli aangekondigd en toen meldde Microsoft ook de functies die toegevoegd worden. Nieuw is de ondersteuning voor wpa3 h2e, waarmee authenticatie van wpa3 efficiënter wordt. Ook is er gpu-ondersteuning voor Windows Subsystem for Linux en Azure IoT Edge for Linux on Windows. Verder zijn er wijzigingen op het gebied van virtualisatie en beheer. De 'cloud trust'-verbeteringen voor Windows Hello for Business voor het sneller kunnen aanbieden in zakelijke omgevingen komen in een latere update.

Onduidelijk was sinds de komst van Windows 11 hoe het zat met eventuele volgende feature-updates voor Windows 10 en aan die onduidelijkheid maakt Microsoft nu een einde. Windows 10 gaat jaarlijks feature-updates krijgen, net als Windows 11. Die verschijnen dan in het General Availability Channel, waar dat bij Windows 10 tot dusver in het Semi-Annual Channel het geval was. De volgende feature-update voor Windows 10 verschijnt in de tweede helft van 2022.

De Home- en Pro-versies van Windows 10 November 2021 Update blijft Microsoft achttien maanden ondersteunen; voor de Enterprise en Education-versies is die ondersteuningstermijn dertig maanden. Microsoft blijft minstens een versie van Windows 10 tot in ieder geval 14 oktober 2025 ondersteunen. Woensdag verschijnt ook Windows 10 Enterprise LTSC 2021 en die ondersteunt Microsoft vijf jaar lang. Voorheen was dat tien jaar lang.