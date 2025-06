Microsoft brengt Windows 10 22H2 uit, de enige 'feature-update' voor dit jaar

Microsoft brengt Windows 10 versie 22H2 uit. De update is te downloaden door alle Windows 10-gebruikers vanaf versie 20H2. Het is de enige 'feature-update' van dit jaar maar er lijken geen grote nieuwe functies met de update geïntroduceerd te worden.

Windows 10 update 22H2 is nu beschikbaar

De Windows 10 22H2-update bevat volgens Microsoft 'een reeks verbeteringen op het gebied van productiviteit en beheer'. Windows 10 versie 22H2 is nu via Windows Update door alle gebruikers te installeren.

In tegenstelling tot versie 22H2 voor Windows 11 gaat het in dit geval dus om een vrij beperkte update zonder grote nieuwe functies. BleepingComputer ontdekte vooralsnog alleen een nieuwe instelling waardoor belangrijke notificaties wel getoond worden wanneer Concentratiehulp is ingeschakeld. Normaal houdt de concentratiemodus vrijwel alle notificaties tegen.

Sinds eind 2021 is Microsoft overgestapt op één jaarlijkse contentupdate voor Windows 10, nu de focus voornamelijk op Windows 11 ligt. Het contrast is duidelijk als men de inhoud van 22H2 voor Windows 10 vergelijkt met 22H2 voor Windows 11, een omvangrijke feature-update met uiteenlopende nieuwe functies. Deze update werd grofweg een maand geleden uitgerold.