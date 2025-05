Windows 11 22H2 levert problemen op bij sommige pc’s met Nvidia-kaart

Windows 11-update 22H2 lijkt bij sommige gamers met een Nvidia-videokaart problemen op te leveren. Volgens enkele gamers wordt het processorgebruik teruggedrongen, waardoor onder andere het beeld gaat haperen. Het is onduidelijk hoe wijdverspreid het probleem is.

Op Reddit en de fora van Microsoft valt te lezen hoe er bij verschillende pc-gamers problemen ontstonden na de update naar Windows 11 22H2. Een Reddit-gebruiker met een Intel 12700k-cpu en Nvidia 3080-gpu stelt dat de framerate in sommige tests zakte van 120 naar 30fps na het doorvoeren van de update. Er was volgens de gebruiker ook sprake van substantiële screen tearing en Nvidia G-Sync werkte ook niet meer naar behoren. Klachten van andere pc-gamers klinken soortgelijk.

Nvidia stelt op zijn forum dat Windows 11 22H2 nieuwe debuggingtools heeft toegevoegd, die momenteel onbedoeld worden geactiveerd. Dit leidt volgens het bedrijf tot 'lagere prestaties in games'. Vermoedelijk is dat dan ook de oorzaak van dit probleem. Nvidia werkt naar eigen zeggen aan een oplossing, maar het is niet bekend wanneer die er komt. Een medewerker van Nvidia roept gebruikers op Reddit op om een driverfeedbackformulier in te vullen om het probleem verder in kaart te brengen.