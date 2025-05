Fotoapp in Windows 11 krijgt make-over

Microsoft heeft aangekondigd dat er een grote update van de fotoapp in Windows 11 onderweg is. De app waarin Windows-gebruikers standaard afbeeldingen kunnen bekijken, krijgt een nieuw uiterlijk en nieuwe functies voor het organiseren en back-uppen van foto's.

Naast een nieuw ontwerp krijgt de fotoapp enkele nieuwe functies ten opzichte van de huidige versie. De app krijgt een OneDrive-koppeling, waarmee foto's direct kunnen worden opgeslagen in de cloud van Microsoft. De fotoapp gaat ook tonen hoeveel ruimte er over is in OneDrive. Daarnaast moet het eenvoudiger worden om foto's vanaf een extern apparaat via de app naar Windows te importeren en komt er een verbeterde 'herinneringen'-functie, met highlights van bijvoorbeeld vakanties.

Microsoft gaat de update als eerste beschikbaar stellen via het Windows Insider Channel. Daarbij geeft het in eerste instantie toegang aan een select deel van de gebruikers in het Insider Channel. Na de eerste feedbackronden krijgt iedereen binnen het Insider Channel toegang. Het is nog niet bekend wanneer de update naar alle gebruikers van Windows 11 wordt uitgerold.

Eerder deze week kwam de eerste grote versie-update uit voor Windows 11, waarin onder andere de taakbalk en taakbeheer een opfrisbeurt kregen. Update 22H2 is inmiddels beschikbaar voor alle Windows 11-gebruikers.