'Microsoft brengt Windows 11 versie 22H2 op 20 september uit'

Windows 11 22H2 komt naar verluidt op 20 september uit. De volgende grote versie van het besturingssysteem wordt al enkele maanden getest onder Insiders en introduceert nieuwe beveiligingsopties, een verbeterd taakbeheer en enkele visuele tweaks.

Microsoft brengt Windows 11 22H2, intern bekend als Sun Valley 2, volgens bronnen van zowel The Verge als Windows Central over iets meer dan een maand uit. Vooralsnog heeft Microsoft nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt. H2-updates komen doorgaans altijd in de herfst uit. Windows 10 kreeg bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar in oktober en november een H2-update.

De aankomende versie 22H2 is de eerste grote hoofdupdate voor Windows 11 sinds de release van het besturingssysteem. Uit voorgaande previewversies is al bekend dat er onder meer een vernieuwd taakbeheer aankomt. Functioneel blijft het scherm hetzelfde, maar wat de interface betreft heeft Microsoft een hoop veranderd. Er komt ook ondersteuning van de donkere modus voor het betreffende scherm.

Ook wordt het startmenu aangepakt, onder meer met de ondersteuning van mappen met appsnelkoppelingen. Gebruikers kunnen met de aankomende update daarnaast bestanden in apps openen door deze op het taakbalkicoontje te slepen. De taakbalk krijgt tevens een overflowfunctie. Verder brengt de update nieuwe beveiligingsopties en -verbeteringen naar het besturingssysteem, en ook enkele nieuwe toegankelijkheidsopties, vernieuwde gestures en animaties voor tabletgebruikers en uiteenlopende kleine tweaks aan de interface en het ontwerp van het besturingssysteem.