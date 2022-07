Windows 11 krijgt Taskbar Overflow-functie om meer iconen op taakbalk te tonen

Microsoft introduceert een Taskbar Overflow-functie in de meest recente Insider-build van Windows 11. Met de functie worden iconen weergegeven in een los menu als de taakbalk vol is. Ook wordt het makkelijker om bestanden te delen met andere pc's op een netwerk.

De taakbalk schakelt in Windows 11 automatisch naar de overflowmodus als het maximale aantal icoontjes is bereikt, schrijft Microsoft. Wanneer dat gebeurt, worden alle 'overflow'-icoontjes die normaliter niet meer op de taakbalk passen, weergegeven in een submenu rechts op de taakbalk. De functie ondersteunt verschillende Windows-features, waaronder vastgepinde apps en jumplists. Microsoft liet eerder al weten dat het werkt aan nieuwe taakbalkfuncties voor Windows 11, waaronder het terugbrengen van de zoekbalk uit Windows 10 en het ondersteunen van notificatiebadges in het Widgets-menu.

Windows 11 Taskbar Overflow. Bron: Microsoft

Ook nieuw in de meest recent Windows Insider-build uit het Dev-kanaal is een AirDrop-achtige Nearby Sharing-functie. Daarmee kunnen gebruikers via het udp-protocol bestanden delen met andere Windows-apparaten die in de buurt zijn en zijn aangesloten op hetzelfde privénetwerk. Via het deelmenu wordt het ook mogelijk om bestanden direct te uploaden naar OneDrive. De Microsoft Store krijgt ook een update waarmee het makkelijker wordt om prijzen voor apps, games en films te zien. Daarbij wordt het ook makkelijker om onderscheid te maken tussen verschillende edities van een game.

De nieuwe features zitten in de Windows 11 Insider Preview Build 25163 uit het Dev-kanaal. Op een later moment komen de functies beschikbaar voor alle Windows 11-gebruikers, maar het is niet bekend wanneer dat precies gebeurt.

