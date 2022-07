'Intel Arc-gpu's zijn niet goed geoptimaliseerd voor DirectX 11-games en ouder'

Intel heeft samen met YouTube-kanaal Linus Tech Tips de eerste demo van zijn komende Arc A770-desktopvideokaart getoond. Daaruit blijkt dat de videokaarten niet goed geoptimaliseerd zijn voor oudere grafische api's, zoals DirectX 11 en ouder.

Tom Peterson van Intel vertelt in een video van Linus Tech Tips dat het bedrijf intern drie 'prestatieniveaus' voor Arc hanteert. Het eerste niveau omvat games die gebruikmaken van moderne api's als DirectX 12 én goed geoptimaliseerd zijn voor Arc. Daaronder vallen volgens het bedrijf games als Cyberpunk 2077, F1 2021 en Fortnite. Onder het tweede niveau vallen games die ook draaien op moderne api's, maar minder geoptimaliseerd zijn voor Arc.

Het derde niveau bevat games die gebruikmaken van oudere grafische api's, zoals DirectX 11 en ouder. In die titels presteren Arc-videokaarten ondermaats. Dat zou komen doordat DirectX 12 een stuk meer low-level is dan voorgaande versies. DirectX 11 en eerdere versies bevatten extra 'driverbagage' tussen de game en de gpu-hardware, wat extra driveroptimalisaties vergt. Veel populaire games maken nog altijd gebruik van DirectX 11 of ouder.

Het bedrijf deelt in de video verder weinig concrete framerates, maar in de video van Linus Tech Tips is wel een vergelijking tussen DirectX 11 en 12 te zien in Shadow of the Tomb Raider. In DX12 haalt die game een framerate van rond de 80fps; in DX11 wordt dat gehalveerd. Dat gebeurde op een testsysteem met een Intel Core i9-12900KS en 32GB aan DDR5-4800-geheugen. De gpu haalde verder 180fps in F1 2021 op 1440p met 'high-achtige' settings en Linus Tech Tips schatte dat de videokaart tussen de 50 en 60fps haalde in Cyberpunk 2077 op dezelfde resolutie en grafische preset, hoewel daar geen concrete cijfers van beschikbaar zijn.

Bron: Linus Tech Tips

In de video worden de concrete specificaties van de Arc A770 verder niet bevestigd. Tijdens een overkloksessie is wel te zien dat de videokaart na een overklok snelheden tot 2,5GHz haalt en een stroomverbruik van rond de 190W heeft. Dat laatste kon via het overklokmenu in de drivers opgehoogd worden naar 285W.

Intels Arc A5- en A7-videokaarten staan na uitstel op de planning voor 'later deze zomer', maar het is niet bekend wanneer de A770-videokaart precies uitkomt. Ook de adviesprijs is nog niet bekend. Intel geeft wel aan dat het de prijzen voor zijn videokaarten baseert op de prestaties van het laagst gepositioneerde derde prestatieniveau, wat moet betekenen dat de videokaarten in verhouding tot hun adviesprijs goed moeten presteren in games met moderne api's. Volgens een eerder gerucht van Wccftech gaat de Arc A770 'minder dan 400 dollar' kosten.

Eerder deze week verschenen de eerste reviews van Intels lager gepositioneerde Arc A380-desktopvideokaart die momenteel alleen beschikbaar is in China en volgens veel reviewers teleurstelde op het gebied van prestaties en stabiliteit. Wat dat laatste betreft konden verschillende games niet gespeeld worden door problemen met de drivers. Met resizable bar ingeschakeld zou die videokaart zich kunnen meten met de GeForce GTX 1650 van Nvidia.