Intels recentste bètadrivers voor gpu's verzamelen nu standaard telemetrie

De recentste versie van Intels Arc-gpu-drivers verzamelen nu standaard telemetrie. Bij een 'typische' installatie wordt het Compute Improvement Program nu standaard geïnstalleerd; voorheen was dat niet het geval. De optie kan nog wel handmatig worden uitgeschakeld.

Intel heeft de wijziging doorgevoerd in versie 101.4578 van zijn Arc Graphics Drivers, die momenteel beschikbaar is als bèta, merkte TechPowerUp op. In deze versie wordt Intels Compute Improvement Program standaard ingeschakeld als onderdeel van een 'typische' driverinstallatie. Gebruikers kunnen ook een aangepaste installatie doen en deze optie uitschakelen, waarmee het verzamelen van telemetrie wordt gestopt.

Het Compute Improvement Program van Intel verzamelt op de achtergrond data over pc-gebruik en -prestaties. Volgens de CIP-website van Intel verzamelt het programma onder meer systeeminformatie en gegevens over hoe een pc wordt gebruikt, waaronder geheugen- en accugebruik. De software verzamelt ook data over 'andere apparaten in de computing environment' van gebruikers en de categorieën websites die gebruikers bezoeken, maar niet de URL's zelf. Intel verzamelt naar eigen zeggen geen namen, e-mailadressen, telefoonnummers, 'gevoelige persoonsgegevens' of de fysieke locatie van gebruikers. CIP-gebruikers kunnen volgens Intel ook niet geïdentificeerd worden.

Met de wijziging volgt Intel Nvidia. Bij die gpu-maker wordt het verzamelen van telemetrie al langer standaard meegeïnstalleerd; bij AMD is dat nog niet het geval. AMD Radeon-gebruikers krijgen na een driverinstallatie of -update een vinkje te zien waarmee ze 'anonieme gegevensverzameling' kunnen in- of uitschakelen, ongeacht de installatieoptie die ze kiezen.

Intels driverinstallatie en de gegevens die CIP verzamelt. Bron: TechPowerUp, Intel