Intel belooft aanzienlijke prestatieverbetering bij Arc-gpu's en DirectX 9-games

Intel brengt een nieuwe driverversie voor zijn Arc Alchemist-gpu's uit die vooral merkbare prestatieverbeteringen met zich mee zou moeten brengen bij DirextX 9-games. Het was al bekend dat de Arc-gpu's minder goed presteerden in combinatie met de oudere api's.

Intel toont op basis van eigen bevindingen de prestaties van de Arc A770 in zes populaire DirextX 9-games, waarbij wordt vergeleken tussen de releasedriver van oktober (v3490) en de nieuwe v3959-driver die zich specifiek op DirectX 9 richt. Het gaat om Guild Wars 2, Payday 2, Stellaris, Starcraft 2, League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive. Wat de gemiddelde framerate betreft was er bij CS:GO sprake van een verbetering van bijna 80 procent; de overige games scoorden relatief gezien wat lager.

Volgens Intel is er vooral bij League of Legends en CS:GO sprake van een merkbare verbetering in het aantal frames per seconde. Bij 1440p en de grafische instellingen op ultra zou de gemiddelde framerate in CS:GO bij de oude driver uitkomen op 179fps, terwijl dat met de nieuwe driver 317fps is. Bij League of Legends gaat dat van 228 naar 346fps. Wat de 99-percentielwaarden betreft is de relatieve verbetering bij CS:GO 2,15 bij 1440p en ultra-instellingen, wat zou moeten betekenen dat de frametimes beter zijn en daarmee de gameplay merkbaar vloeiender.

Intel erkent dat de DirectX 9-ervaring 'meer aandacht behoefde'. Het was al bekend dat de videokaarten niet goed geoptimaliseerd waren voor oudere grafische api's zoals DirectX 11 en ouder. Tot nu toe moest Intel nog gebruikmaken van api translation layers om oudere DirectX 9-titels via DirectX 12 te ondersteunen. Populaire games als CS:GO maken daar nog steeds gebruik van.

Deze translation layers worden niet allemaal verwijderd; Intel zegt meerdere manieren te gebruiken om per game de beste resultaten te boeken. In die zin is v3959 een driverversie die ook als startpunt gezien moet worden; deze driver brengt niet meteen native ondersteuning voor elke DirectX 9-titel. Voor sommigen games zal dat het geval zijn, maar bij anderen worden de translation layers nog gebruikt.