Gerucht: Intel Arc A770-reviews verschijnen begin oktober

Intel heeft naar verluidt nieuwe embargorichtlijnen voor de Arc A770-desktopvideokaart aan reviewers gecommuniceerd. Dat melden bronnen aan VideoCardz. Media zouden de videokaart op 30 september mogen tonen. De eerste reviews verschijnen een week later.

Volgens de embargorichtlijnen mogen media op 30 september unboxingvideo's van de Arc A770-videokaart publiceren, schrijft VideoCardz op basis van eigen bronnen. De eerste onafhankelijke reviews worden naar verluidt op 5 oktober gepubliceerd. Het unboxingembargo van 30 september is opmerkelijk, omdat de videokaart en diens verpakking al meerdere keren zijn getoond door media.

Als deze data correct zijn, dan ligt het voor de hand dat de eerste Arc A770-videokaarten inmiddels verstrekt zijn aan reviewers. Intel liet onlangs via socialmediakanalen weten dat het bedrijf op zeer korte termijn meer informatie over de Arc A770 deelt. Het bedrijf houdt op 27 en 28 september een Intel Innovation-evenement.

Na een lang en moeizaam traject tijdens de ontwikkeling van de Arc-videokaarten lijkt een release van het Arc-topmodel aanstaande te zijn. Een concrete releasedatum is echter nog niet bekend. Daarover horen we op korte termijn vermoedelijk meer. Het is onduidelijk of deze embargorichtlijnen ook van toepassing zijn op de Arc A750 of andere videokaarten van deze generatie. Volgens eerdere berichtgeving zou de Arc A750 tegelijkertijd met de Arc A770 worden uitgebracht.