Intel kondigt Arc A310-budgetvideokaart met 4GB geheugen aan

Intel heeft de specificaties van zijn Arc A310-desktopvideokaart gepubliceerd. De budgetkaart krijgt onder meer zes Xe-cores en 4GB GDDR6-geheugen. Intel deelt nog geen concrete releasedatum en meldt ook geen adviesprijs.

Volgens de specificaties die Intel heeft gepubliceerd krijgt de Arc A310 een 64bit-geheugenbus. In combinatie met een geheugensnelheid van 15,5Gbit/s geeft dat een geheugenbandbreedte van 124GB/s. Of die termijn ook gehaald zal worden, is niet duidelijk. Volgens de Ark-website van Intel krijgt de Arc A310 een PCIe 4.0 x16-interface, maar dat betreft vermoedelijk een fout. De hoger gepositioneerde Arc A380-kaart heeft een PCIe 4.0-interface met acht lanes.

Intel bracht die Arc A380-desktopkaart eerder dit jaar al uit. Ter illustratie: die gpu beschikt over acht Xe-cores en heeft 6GB aan GDDR6-geheugen aan boord. Door middel van een geheugenbus van 96bit en een geheugensnelheid van 15,5Gbit/s, bedraagt de geheugenbandbreedte van die videokaart 186GB/s. De adviesprijs van de Arc A380 zou op 130 tot 140 dollar liggen. Het is niet duidelijk hoeveel de Arc A310 gaat kosten.

De Arc A380 werd in juli nog getest door enkele Duitse hardwaresites waaronder Computerbase. Volgens de reviewers stelden deze kaart teleur en kwam dat hoofdzakelijk door de staat van de drivers op dat moment. De release van Intels Arc-serie werd de afgelopen maanden ook al meermalig uitgesteld. Eind augustus publiceerde Tweakers nog een achtergrondartikel over de problemen die tijdens de ontwikkeling van de Arc-videokaarten de kop opstaken.