OnLeaks deelt renders Samsung Galaxy S23-telefoons zonder camera-eiland

OnLeaks deelt renders van de komende Samsung Galaxy S23- en S23+-telefoons. Daaruit blijkt dat Samsung het camera-eiland achterwege laat. In plaats daarvan verwerkt het bedrijf drie individuele camera's in de achterkant van de toestellen.

De Samsung Galaxy S23 en S23+ behouden volgens OnLeaks de drie camera's aan de achterkant, maar deze zouden niet meer verwerkt worden in een verhoogd camera-eiland. Dat blijkt uit de renders die de bekende leaker publiceert in samenwerking met Digit en techwebsite Smartpix. Samsung gebruikte eerder al een soortgelijk ontwerp voor de Galaxy S22 Ultra, hoewel dat toestel beschikte over vier camerasensoren.

Verder krijgt de S23 naar verluidt een 6,1"-scherm, terwijl de S23+-variant een groter 6,6"-paneel zou krijgen. De telefoons worden beide iets groter dan hun voorgangers. De 'gewone' S23 zou bijvoorbeeld iets hoger en breder zijn dan de S22. De S23+ wordt op zijn beurt hoger, maar ook minder breed dan de S22+.

De toestellen lijken verder visueel overeen te komen met de huidige Galaxy S22-toestellen, los van de cameraopstelling en de gewijzigde afmetingen. Onder meer de USB-C-poort, punch-hole-camera in het scherm, speakers en de volume- en aan-uitknoppen zitten allemaal op dezelfde plek. Technische specificaties van de smartphones zijn nog niet bekend.

Naar verwachting brengt Samsung de Galaxy S23-serie in januari of februari van 2023 uit. De toestellen worden volgens geruchten allemaal voorzien van een Qualcomm-soc, ook in Europa. Mogelijk zou dat dan gaan om een vermeende Snapdragon 8 Gen 2, hoewel dat nog niet is bevestigd.

Een render van de Samsung Galaxy S23. Afbeelding door OnLeaks, via Digit

Renders van de Galaxy S23+. Afbeeldingen door OnLeaks, via Smartpix