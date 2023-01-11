Samsung bevestigt Unpacked-evenement met nieuwe Galaxy S-telefoons op 1 februari

Samsung bevestigt dat het op 1 februari een Unpacked-presentatie houdt. Het bedrijf presenteert dan nieuwe Galaxy-telefoons. Eerder verscheen al een verwijzing naar deze Unpacked-presentatie op de Colombiaanse website van het bedrijf.

De Samsung Unpacked 2023-presentatie begint op woensdag 1 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd, schrijft Samsung op zijn website. Het bedrijf bevestigt dat het tijdens dat evenement zijn nieuwe Galaxy S-telefoons aankondigt, maar gaat verder nog niet concreet in op de toestellen. Naar verwachting betreffen het Samsungs komende Galaxy S23-telefoons.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy S23 in alle landen de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm. Momenteel brengt de techgigant zijn Galaxy S-toestellen veelal uit met een eigen Exynos-chip, waaronder in Europa. Qualcomm zei eerder al dat Samsung geen Exynos-soc gaat gebruiken in zijn volgende Galaxy S-telefoons. De Snapdragon 8 Gen 2 wordt door TSMC geproduceerd op een 4nm-procedé.

OnLeaks deelde in september al renders van de telefoons, waarop een gewijzigd ontwerp zonder camera-eiland is te zien. Eind vorig jaar lekten er ook promotiebeelden van de Samsung Galaxy S23 uit. Daarbij werd ook bekend hoe groot de accu's van de toestellen vermoedelijk zullen worden en met welk vermogen ze kunnen worden opgeladen. De S23 krijgt volgens de informatie een 3900mAh-accu, terwijl de S23+ een accucapaciteit van 4700mAh en de S23 Ultra een 5000mAh-accu krijgt. Laden gaat met maximaal 45W, hoewel de reguliere S23 een maximaal oplaadvermogen van 25W krijgt. De telefoons zouden verder geleverd worden met minimaal 256GB opslagcapaciteit.

Samsung Galaxy Unpacked 2023-teaser

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-01-2023 10:20 68

11-01-2023 • 10:20

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Reacties (68)

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NL-RaVeR 11 januari 2023 10:27
Ik vind het nog steeds jammer dat Samsung al een tijdje geen Infinity display meer gebruikt (curved edge display). Dit voelt en lijkt op mijn huidige S8 meer premium ten opzichte van de S20 en hoger. Mocht 1 van deze nieuwe toestellen dat wel hebben, dan zou ik een upgrade wel overwegen.
dutchnltweaker @NL-RaVeR11 januari 2023 10:30
Dat zou kunnen, nadeel is dat je met betrekking tot screenprotectors maar een paar goede hebt. De rest laat aan de zijkanten los.. Voor mij hoeft zo een edge display niet meer. Geen enkel toegevoegde waarde voor een smartphone.
PacinoAllstars @dutchnltweaker11 januari 2023 11:13
white stone dome is ongeveer het beste wat je voor curved kan krijgen, zelf ook toegepast op de s22 ultra en werkt bijzonder goed. Wel wennen om zelf te lijmen d.m.v. ultra violet verlichting, maar is minder spannend dan het lijkt.

[Reactie gewijzigd door PacinoAllstars op 23 juli 2024 05:50]

witchdoc @PacinoAllstars11 januari 2023 11:42
is lijmen met uv niet permanent? en if so waarom dan nog een protector?
brainz038 @witchdoc11 januari 2023 11:45
Nee, deze is niet permanent. Je kan deze voorzichting weer loshalen. Wel ruikt het dan heel chemisch.
En als het breekt heb je wel wat meer moeite.
PacinoAllstars @brainz03811 januari 2023 12:09
loshalen d.m.v. weer te verwarmen. Overigens is white stone dome ook een goede oplossing voor schermen waar lichte krassen opzitten want de lijm vult die gaten op en je ziet er echt niks meer van, totdat je het eraf haalt. Er zijn genoeg filmpjes over te vinden op youtube.
dymi0011 @PacinoAllstars11 januari 2023 20:20
Hier ook de Whitestone Dome op m'n S22 Ultra geïnstalleerd. In het begin vrij sceptisch over de gevoeligheid van de fingerprint en scherm in z'n geheel, maar deze twijfel verdween meteen na de installatie. Het geld helemaal waard, kostte bij mij alleen een halfuurtje geduld. :)
Neyluzz @dutchnltweaker11 januari 2023 10:33
Voor mij ook niet, alleen maar nadelen zoals de screenprotectors die je noemt. Het doet me zelfs overwegen om voor een s23+ te gaan ipv een ultra model.
NL-RaVeR @dutchnltweaker11 januari 2023 11:23
Geinig dat jij, en zo te zien een hoop andere met jou, het niks vinden toevoegen. Ik vind het zelf een stuk mooier ogen en daarnaast gebruik ik de edge-bar erg veel. Wat betreft screenprotector kan ik mij dat voorstellen, maar ik heb nog nooit een screen protector of hoesje gebruikt voor mijn S8 en het scherm is nog steeds krasvrij.

Zo zie je maar weer dat smaken erg verschillen, en dat is maar goed ook! :)
GekkePrutser @NL-RaVeR11 januari 2023 11:35
Ik vond mijn S8 ook geweldig.

Lag heel lekker in de hand met het afgeronde scherm en het zag er mooi uit. De case was ook erg dun. Mooie kleur achterop, geen camerabump en een notificatie LED die je op afstand kon zien (always on display is gewoon niet goed genoeg daarvoor). De hartslagsensor en het drukgevoelige homeknop gedeelte waren ook super. De edge bar zelf gebruikte ik alleen niet maar ik vond het scherm er gewoon mooi uitzien zo.

En de mijne is ook nooit bekrast geweest, al gebruik ik hem niet meer door de belabberde supportduur van Samsung destijds :'(

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 05:50]

sh1nigami @dutchnltweaker11 januari 2023 12:10
S7 edge gehad...serieus, don't get me started. Wat een drama was dat.
Op me note 10 bijna hetzelfde drama..nog nooit zoveel screenprotectors moeten kopen voor saus.
Sommige waren net niet perfect gevormd en braken tijdens installatie al.

Snap dat het luxe oogt en voelt maar voor mij hoeft het niet meer. Enige fijne was de side bar af en toe
GAZcool @dutchnltweaker11 januari 2023 12:19
Volledig mee eens! Curved is niets.

Ik wilde enorm graag de s22 ultra halen, maar heb dit uiteindelijk niet gedaan, puur omdat hij een curved display heeft. Als de s23 ultra een plat display heeft, ga ik deze zeker halen :)

[Reactie gewijzigd door GAZcool op 23 juli 2024 05:50]

Nolimit89 @dutchnltweaker11 januari 2023 10:46
De S6 Edge destijds is het fijnste toestel, qua alles eigenlijk, die ik heb gehad van Samsung.
BaBy-G @dutchnltweaker11 januari 2023 10:49
I couldn't agree more :Y)
iqcgubon @dutchnltweaker11 januari 2023 13:01
Ik ben volledig gestopt met screen protectors sinds de curved display van mijn Note 9. Geen enkele deftige (iet of wat betaalbare) op de markt.
WhySoSerious? @dutchnltweaker11 januari 2023 16:23
Net zoals die watervalschermen die je soms nog ziet. Het is echt waardeloos, accidentele aanrakingen en je bent gewoon een deel van je scherm kwijt.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 23 juli 2024 05:50]

GunterO @NL-RaVeR11 januari 2023 10:45
Kwestie van voorkeur inderdaad.
Ik heb ook een S8 gehad, en wou erna nooit geen curved display meer. Daarom ik blij was dat mijn huidige S20FE een vlak scherm heeft :-)
vickypollard @NL-RaVeR11 januari 2023 10:47
Ik dacht dat dat door de meeste mensen als een ontzettend irritante eigenschap werd gezien. Ik ben in ieder geval erg blij dat het niet op mijn S10e zit.
johanneslol @NL-RaVeR11 januari 2023 10:57
De ultra heeft een licht gebogen scherm ?
Marty__Mouse @johanneslol11 januari 2023 11:07
Ja ik wilde net zeggen... Mijn S22 Ultra heeft ook een gebogen scherm. Wel is waar niet zo erg als de S7 edge die ik ooit had, maar ook de S22 heeft het dus. En ik ben er erg tevreden over, zeker icm de Spigen hoes die ik er omheen heb.
GAZcool @Marty__Mouse11 januari 2023 12:32
De Ultra ja. De s22 en s22+ hebben een plat scherm, daarom heb ik de plus i.p.v. de ultra gekocht.

Ik ben overigens wel jaloers op die 100x zoom van de ultra, echt bizar gaaf! Hopelijk wordt deze bij de s23 Ultra nog beter.

[Reactie gewijzigd door GAZcool op 23 juli 2024 05:50]

Mayonaise @GAZcool11 januari 2023 20:31
De 100x is naar mijn mening een gimmick. Maar de 3x, 10x en de 30x zijn echt hemels. Helpt echt met het maken van mooie foto's.

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 23 juli 2024 05:50]

Marty__Mouse @Mayonaise12 januari 2023 09:16
Kan ik het niet meer dan 100% mee eens zijn ;)
Tot 30x zoom is het enigszins acceptabel maar daarboven heb je we weinig aan. Maar zeker tot en met 10x zoom is het echt perfect!

Sterker juist die feature van een optische zoom was voor mij de reden om voor de Ultra te gaan (en het feit dat de baas betaalde natuurlijk :P )
Mayonaise @Marty__Mouse12 januari 2023 20:39
Ik had exact dezelfde redenen om voor een Ultra te gaan, want de baas betaalde :)
KingLeaf @NL-RaVeR11 januari 2023 10:45
Ik vindt die dingen echt afschuwelijk, als de S21 zoon display had zou ik hem nooit gekocht.
justgopown @NL-RaVeR11 januari 2023 10:46
Curved edge display heeft nul toegevoegde waarde, het lijkt helemaal niet groter en werkte vooral niet fijner dan een plat beeldscherm. Het heeft alleen maar nadelen voor de eindgebruiker, voordeel voor de bedrijven is echter dat het sneller kapot gaat vanwege dat je amper een screenprotector kan gebruiken.
oef! @justgopown11 januari 2023 12:22
That's just your opinion man. De een vind het fijn en/of mooi, de ander niet. Blijkbaar is het laatste kamp het grootst en daarom zijn de telefoons niet meer in deze vorm te koop. Ik vond het er beter uitzien en aanvoelen. Screenprotectors zijn een persoonlijke keuze die lang niet iedereen maakt.
justgopown @oef!11 januari 2023 13:35
het is ook een milieu bewuste keuze die je maakt, vallen gaat elke telefoon wel een keer aangezien wij geen robots zijn. Ik ga liever geen risico en hou mijn scherm enzovoort heel.
Pasteis @NL-RaVeR11 januari 2023 10:56
Ik vind het nog steeds jammer dat Samsung al een tijdje geen Infinity display meer gebruikt (curved edge display). Dit voelt en lijkt op mijn huidige S8 meer premium ten opzichte van de S20 en hoger. Mocht 1 van deze nieuwe toestellen dat wel hebben, dan zou ik een upgrade wel overwegen.
Het voelt misschien meer premium, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ik vond het verre van praktisch. Het was meer een gimmick dan dat het praktisch echt meerwaarde had. De extra reflectie die daar ontstond was ook irritant.
EnigmaNL @NL-RaVeR11 januari 2023 11:39
Mijn S22 Ultra heeft curved edges.
Thieuke @NL-RaVeR11 januari 2023 12:23
Ik dacht dat ik de enige was die curved displays mooi vind en de nadelen er niet van ondervind....
Ik vind het ook jammer. Mijn S21 Ultra heeft nog een aardige curve erin zitten gelukkig. Maar voor de S23 lijkt die bijna verdwenen helaas. Maar ik snap het wel, als je wilt verkopen moet je mee met wat de massa graag wilt, die paar mensen die een curved display willen moeten dan maar inschikken.
LongTimeAgo @NL-RaVeR11 januari 2023 13:14
Ik vind m'n S22 heel tof. Ook fijn dat die weer iets kleiner is en ik heb ook genoten van m'n S20. M'n vrouw heeft die nu en is dolgelukkig.

Maar inderdaad, de S8 was zo'n enorm prachtig apparaat m'n zn scherm dat "naar je toe komt", super handzaam formaat en gewoon in alle opzichten top... Dat ik die idd af en toe nog mis.
LordLynx @NL-RaVeR11 januari 2023 15:04
En ik ben juist blij dat ze van die curved ondingen afzijn, anders was ik inmiddels ook weg bij Samsung. Het voegt niets toe, is onzettend onhandig met screenprotectors en hoesjes
Uberprutser @NL-RaVeR12 januari 2023 19:34
Ik vind het platte scherm van mn S22 heerlijk. Ooit via Tweakers een S6 Edge mogen ontvangen en die gleed tekens uit mn handen. Hoesjes e.d. waren nog niet zo goed als nu (passend dan) en uiteindelijk was het een gebroken scherm.
Daejji 11 januari 2023 10:52
Hoop dat de camera (verwerking van de foto's) eens een keer in de buurt van de Pixel en de iPhone komt.
Hoop dat ze daar dit keer ook wat aan doen.

[Reactie gewijzigd door Daejji op 23 juli 2024 05:50]

Ruw ER @Daejji11 januari 2023 11:00
De verwerking van de iphones is nu juist prut, nu ze net op die nieuwe camera's (48mp dacht ik) over zijn. Kijk de laatste video van MKBHD eens. Hoe het licht op zijn gezicht wordt weergegeven is echt slecht.

Qua video is de iphone wel lonely at the top. Best bijzonder hoeveel beter video's op iphones zijn.
Daejji @Ruw ER11 januari 2023 11:37
Je hebt gelijk. Bij de laatste versie is het bij de iPhone even wat minder. Maar over het algemeen vind ik dat de iPhone alsnog mooiere foto's maakt.
Heb vorige keer speciaal een iPhone gekocht voor de camera (iPhone 12 mini) en daar zeer tevreden over.
Maar mis Android toch ook wel. Vindt de Pixel net iets te groot, en de Samsung S22 ideaal qua formaat.

Zit te twijfelen over de Pixel (qua foto's en clean Android), maar net iets te groot. Dus hoop dat Samsung de camera/foto's dit keer een boost heeft gegeven qua verwerking van de kleuren etc.
Wishfull thinking..ik weet het, vermoed dat het dan toch maar een Pixel wordt.
Ruw ER @Daejji11 januari 2023 13:17
Ik verwacht wel dat de iphone foto's per update beter gaan worden, want ze zullen vast nog bezig zijn met het tweaken van de software.

Het is wel bijzonder hoe belangrijk software is. Zo belangrijk zelfs, dat google vrijwel de beste foto's maakt met antieke hardware in de pixel 6a. Op specsheets is het allemaal naar megapixels en andere specs kijken, maar de software maakt veel meer uit dan de hardware.

Asus maakt nog een zeer goede kleine telefoon, ook met behoorlijk goede camera. Maar die geven maar kort updates, voor mij een groot minpunt. De clean android is wel heerlijk, bijna als een pixel.
Hamoudi1995 11 januari 2023 10:56
Ik ben erg benieuwd naar deze event. Sinds 2011 (Samsung SII), kijk ik iedere Unpacked-evenement van Samsung!
Verwijderd @Hamoudi199511 januari 2023 10:59
Ik ook kijk er dan ook naar uit :) zeer benieuwd naar de camera van de S23U i.c.m. de Snapdragon.
Hamoudi1995 @Verwijderd11 januari 2023 11:24
Inderdaad! Samsung S23 gaat een mooie telefoon worden!
EthiC 11 januari 2023 11:17
Wilde vorig jaar de S22, maar dan afgeknapt op de verschrikkelijke batterij prestaties, hopelijk nu beter met de andere proc en iets grotere batterij. Andere optie is/was Pixel 7, maar kwamen net wat berichten uit ivm. het spontaan springen van het camera glas, dus die is momenteel ook geen optie. Nog ff fingers crossed dus en wachten op de reviews, want men 5T is echt wel op zen einde aan het geraken (straf dat die toen al 8GB ram en 128GB storage had, is hedendaags nog altijd high end op dat vlak..)
TRaSH 11 januari 2023 11:18
Ik zou liever willen zien dat je langer met de accu kan doen.
Ze kunnen beter daar meer research op doen.
lighting_ 11 januari 2023 11:22
25 watt laden is traag voor een high end smartphone
Kiswum
@lighting_11 januari 2023 12:20
Klopt, 1,5 uur duurt het om van 0 -100 op te laden. Samsung maakt volgens mij ook geen gebruik van een techniek waardoor de telefoon de eerste 0-70% veel sneller wordt opgeladen. In dat geval zou het niet erg zijn om na zo'n 10 minuten bijvoorbeeld 50% extra accu te hebben.
jusch @lighting_11 januari 2023 13:18
Mijn Note 10+ van 2019 kan zelfs 45W.
Na 3,5 jaar nog prima accuduur, terwijl ik alleen met 45W laad (houd hem wel tussen 20-85, dus niet s'nachts laden).
jmsaow 11 januari 2023 14:07
Ik mis mijn oude galaxy s2 met plastic achterwand waar je in 1 minuut je accu kon vervangen. Had altijd een spare klaarliggen omdat ik nogal veel gebruikte. Met de huidige glazen achterwanden waar de meesten dan weer een hoesje overheen doen is dat mooie glas vervangen door een afgrijselijke 10 euro prul.
ajaxalex @jmsaow1 februari 2023 08:24
De Samsung Xcover pro serie heeft dit wel.
EdvanAl 11 januari 2023 10:44
Vroeger keek ik uit naar dit soort events van Samsung en Apple.

Nu is het meer van het zelfde en voor mij persoonlijk hoeft dit niet elk jaar. (Hoewel ik dat wel snap want dat geeft weer een verkoop boost met een nieuwe telefoon)

Minuscule verbeteringen voor de hoofdprijs.
Ruw ER @EdvanAl11 januari 2023 10:58
Dit ja. Het enige wat de reguliere S serie nog mist is een LTPO scherm dat dynamisch van 1 tot 120hz kan. Voor de rest, boeiend. Ik heb van werk een A52, en eigenlijk heb ik op die telefoon al helemaal niets te klagen. Werkt gewoon vlot, mooi 90hz oled, prima speakers en camera. 1000 euro voor een telefoon uitgeven is echt onzin geworden, zeker nu ook goedkopere telefoons 4 of 5 jaar updates krijgen.
Vincent91 11 januari 2023 10:24
Aangezien te weinig verschillen hou ik het bij m'n s22U
Verwijderd @Vincent9111 januari 2023 10:46
Haha dat weet jij nu al knap!
NielsFL @Verwijderd11 januari 2023 10:53
Mensen rationaliseren graag hun keuze. Desnoods op oneigenlijke gronden.

In dit geval heeft dat wel een duurzaam effect, dus ik ben het helemaal met hem eens ;)
watercoolertje
@Verwijderd11 januari 2023 11:19
Nou ja lijkt me dat het een reactie is op basis van wat we nu weten (al blijven het geruchten/gelekte informatie), neem aan dat als het allemaal anders blijkt zijn mening ook wel veranderd.

Ik denk overigens hetzelfde, ik hou het bij mijn S22+ voor wat ik nu over de S23 lees.
RaJitsu 11 januari 2023 10:31
Ik vond van de S22 dat de reguliere versie gewoon te klein was, terwijl de plus-versie te duur was. Hopelijk gaan ze naar het formaat van de reguliere S10/S21.
youridv1 @RaJitsu11 januari 2023 10:49
???

Het scherm van de S22 en S10 is even groot en de S21 zit er maar 0,1inch (2,5mm) boven?
RaJitsu @youridv111 januari 2023 17:03
Hmm, ik zie het inderdaad.... Ik had het idee dat de S22 kleiner was, wat voor mij reden was om hem te laten liggen...
hedone2 @RaJitsu11 januari 2023 18:46
heb het zelfde probleem - momenteel een s20 die nog perfect is (buiten de batterij) , de s22 is me net ietsje te klein (ouder worden ... ) , de s22+ te duur , s22 FE is de sweet spot maar die hebben ze gecancelled - toch maar de S21FE maar dan wordt dan eigenlijk 1.5 generaties achterlopen tov de 23

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