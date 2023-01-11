Samsung bevestigt Unpacked-evenement met nieuwe Galaxy S-telefoons op 1 februari

Samsung bevestigt dat het op 1 februari een Unpacked-presentatie houdt. Het bedrijf presenteert dan nieuwe Galaxy-telefoons. Eerder verscheen al een verwijzing naar deze Unpacked-presentatie op de Colombiaanse website van het bedrijf.

De Samsung Unpacked 2023-presentatie begint op woensdag 1 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd, schrijft Samsung op zijn website. Het bedrijf bevestigt dat het tijdens dat evenement zijn nieuwe Galaxy S-telefoons aankondigt, maar gaat verder nog niet concreet in op de toestellen. Naar verwachting betreffen het Samsungs komende Galaxy S23-telefoons.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy S23 in alle landen de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm. Momenteel brengt de techgigant zijn Galaxy S-toestellen veelal uit met een eigen Exynos-chip, waaronder in Europa. Qualcomm zei eerder al dat Samsung geen Exynos-soc gaat gebruiken in zijn volgende Galaxy S-telefoons. De Snapdragon 8 Gen 2 wordt door TSMC geproduceerd op een 4nm-procedé.

OnLeaks deelde in september al renders van de telefoons, waarop een gewijzigd ontwerp zonder camera-eiland is te zien. Eind vorig jaar lekten er ook promotiebeelden van de Samsung Galaxy S23 uit. Daarbij werd ook bekend hoe groot de accu's van de toestellen vermoedelijk zullen worden en met welk vermogen ze kunnen worden opgeladen. De S23 krijgt volgens de informatie een 3900mAh-accu, terwijl de S23+ een accucapaciteit van 4700mAh en de S23 Ultra een 5000mAh-accu krijgt. Laden gaat met maximaal 45W, hoewel de reguliere S23 een maximaal oplaadvermogen van 25W krijgt. De telefoons zouden verder geleverd worden met minimaal 256GB opslagcapaciteit.