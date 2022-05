Teardown toont dat accu Samsung Galaxy S22 lastig te vervangen is

Een eerste teardown van de Samsung Galaxy S22 laat zien dat de accu van de telefoon lastig te vervangen is. Dat is ook het geval bij zijn voorgangers. Ook om het scherm te vervangen moeten gebruikers veel moeite doen.

Om een accu te vervangen, moeten gebruikers of reparateurs de glazen achterkant verwijderen en daarna onder meer het centrale pcb en dochterbord loshalen uit de behuizing met schroeven, blijkt uit de teardown van PBK Reviews. Na het loshalen van vrijwel alle componenten uit de behuizing zijn er geen strips, waarmee de lijm onder de accu makkelijk los kan. Veel andere telefoons hebben die trekstrips wel.

De teardown is van een Amerikaanse versie van de Galaxy S22 voor de Amerikaanse provider Verizon. De manier waarop de accu los moet, wijkt niet af van die van voorgangers. Ook daarbij was het nodig om vanaf de achterkant binnen te komen, veel componenten los te schroeven en de lijm met isopropanol los te weken.

Het vervangen van het scherm kan pas nadat de accu is losgehaald en vereist dus nog meer stappen. Het scherm en de accu zijn enkele van de onderdelen die gebruikers in de loop van de levensduur van de telefoon het meest vervangen. Samsung verkoopt die onderdelen in de Benelux alleen aan professionals en niet aan consumenten. Of en wanneer dat gaat gebeuren, is onbekend. Tweakers publiceerde vorige week een preview van de Galaxy S22-telefoons.