Nederlandse stichting wil rechtszaak tegen Google en Apple om tarief appstores

De stichting App Store Claims bereidt rechtszaken voor tegen Google en Apple in Nederland vanwege de commissie van 30 procent die consumenten betalen op de aankoop van en binnen apps in de Apple App Store en Google Play Store. De stichting wil dat mensen zich aansluiten.

De stichting noemt de actie Big Tech Fair Play en Nederlanders kunnen zich via de site aanmelden om zich aan te sluiten bij de collectieve actie. De stichting wil namens zoveel mogelijk Nederlanders de juridische actie voeren om de status van 'collectieve actie' te krijgen in de rechtszaak. Een eventuele schadevergoeding komt vervolgens terecht bij alle Nederlanders die aankopen hebben gedaan in de App Store of Play Store.

De stichting claimt dat de commissie die beide techbedrijven rekenen in hun downloadwinkels van 30 procent onredelijk hoog is. Daardoor hebben consumenten bij aankopen van en binnen apps te veel betaald en dat zou dus terug te vorderen moeten zijn. Voor dat gebeurt, moet een rechter de stichting ontvankelijk verklaren en daarna gelijk geven in de claim.

Achter de stichting zitten bekende namen in de claimwereld, schrijft het Financieele Dagblad. Oud-directeur van verzekeraar TVM Martijn Kammeijer zit erin, net als mededingingsadvocaat Koen-Jan Sluijs. Voorzitter van de stichting is oud-Blendle-oprichter Alexander Klöpping, die de publiciteit doet voor de stichting.

De financiering komt van het Amerikaanse Fortress. Die krijgt bij uitkering maximaal 25 procent van het geclaimde bedrag in ruil voor het financieren van de juridische claim. Dat kan in de miljoenen euro's lopen.

Behalve de stichting App Store Claims is ook de stichting Right to Consumer Justice bezig met een massaclaim tegen Apple in Nederland. Een Amerikaanse advocaat is daar voorzitter van. De commissie in downloadwinkels is ook al langer politiek een item. De ACM dwong Apple tot het toestaan van alternatieve betaalsystemen in de App Store, maar Apple wil dan alsnog 27 procent commissie.

Ook in thuisland de Verenigde Staten heeft de overheid de App Store in het vizier. Het wetsvoorstel Open App Markerts Act heeft kans van slagen en als die wet erdoor komt, mogen apps verschillende betaalmethoden aanbieden, waaronder eigen betaalmethoden. In Rusland is toezichthouder FAS een gerechtelijke procedure is gestart. Die kan ertoe leiden dat Apple alsnog alternatieve betaalmethoden in alle apps moet toestaan én dat het bedrijf een boete moet betalen. In India is de overheid er eveneens mee bezig.

Tot slot is er nog Zuid-Korea, waar Apple heeft besloten om alternatieve betaalmethoden toe te staan nadat het daartoe werd gedwongen via een wet. Net als in Nederland is onduidelijk wanneer dat is en hoe het zal werken.