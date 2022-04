Windows krijgt nieuwe Microsoft Store met meer vrijheden voor ontwikkelaars

Windows 10 en 11 krijgt een vernieuwde Microsoft Store waarin gebruikers software kunnen aanschaffen. Ontwikkelaars kunnen daarbij eigen betaalsystemen integreren en hoeven dan niets af te dragen aan Microsoft. Ook kunnen Win32-apps in de Store gezet worden.

Microsoft wil zijn downloadwinkel voor Windows nieuw leven inblazen en populairder maken door het voor ontwikkelaars aantrekkelijker te maken om hun software erin te zetten. Dat doet Microsoft door ontwikkelaars meer vrijheid te geven. Zo wordt het mogelijk om Win32-apps in de Store te zetten en softwaremakers kunnen eigen betaalsystemen integreren in software. Op die manier is het mogelijk om de 15 procent commissie die Microsoft vraagt te omzeilen.

Bij concurrerende platforms moeten softwaremakers alle betalingen via het betaalsysteem van de downloadwinkel laten verlopen. Apple krijgt op die manier bijvoorbeeld 30 procent commissie over alle aankopen binnen apps. Dat is bij de Microsoft Store nu ook nog het geval, maar in de nieuwe Store die naar Windows 11 komt, komt daar dus verandering in.

Er gingen eerder al geruchten over de komst van een nieuwe Microsoft Store met versoepelingen voor ontwikkelaars. Die blijken nu doorgevoerd te worden in Windows 11. De vernieuwde Store zat nog niet in de uitgelekte build van Windows 11. De nieuwe Microsoft Store brengt ook Android-apps naar Windows 11, via integratie met de Amazon Appstore.

Update, vrijdag: De nieuwe Microsoft Store komt ook naar Windows 10. Het artikel is hierop aangepast.