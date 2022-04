Onderzoekers ontdekken reeks kwetsbaarheden die miljoenen Dell-apparaten treft

Onderzoekers van Eclypsium ontdekten vier kwetsbaarheden in de BiosConnect-functionaliteit van Dell-computers. Als deze kwetsbaarheden in serie worden uitgebuit vormen ze een hoog risico. Dell is sinds maart op de hoogte gebracht en raadt een update van de bios aan.

De kwetsbaarheden werden aangetroffen in de BiosConnect-functionaliteit van Dell. Dat is een functie van de SupportAssist-software die op de meeste Dell-computers wordt voorgeïnstalleerd. Via BiosConnect kunnen gebruikers een herstel uitvoeren van het besturingssysteem en/of de firmware van de desbetreffende computers updaten. "De computer maakt hiervoor verbinding met de servers van Dell", klinkt het bij de onderzoekers. "Bij dit proces ontdekten we een reeks van vier kwetsbaarheden waardoor kwaadwilligen kunnen overgaan tot een arbitrary code execution op bios-niveau."

Volgens de onderzoekers kunnen kwaadwilligen het laadproces van het besturingssysteem beïnvloeden en beveiligingsmechanismen uitschakelen om onopgemerkt te blijven. Ze stellen dat 129 modellen risico lopen. Dat zijn volgens hen meer 30 miljoen Dell-toestellen. Op hun blogpagina geven de onderzoekers meer duiding. De volledige technische details worden in augustus uit de doeken gedaan op hackersconferentie DEF CON 29 die van 5 tot en met 8 augustus in Las Vegas zal plaatsvinden.

Dell legt op een supportpagina uit dat het ondertussen twee van de vier kwetsbaarheden heeft kunnen verhelpen omdat ze zich aan de serverkant bevonden. Voor de overige twee kwetsbaarheden raadt Dell aan om de bios van het Dell-apparaat manueel up te daten, en niet via de BIOSConnect-software.