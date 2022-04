Dell introduceert UltraSharp-webcam met 4k-resolutie en AI-autoframing

Dell introduceert zijn UltraSharp-webcam. De webcam beschikt over een 4k-resolutie en ondersteunt AI-autoframing, waarmee de webcam softwarematig de bewegingen van gebruikers kan volgen, zodat die altijd gecentreerd in beeld staan.

De cilindervormige Dell UltraSharp-webcam wordt aangesloten via USB-C en beschikt over een Sony Starvis-sensor met een 4k-resolutie, die beelden vastlegt met maximaal 30fps. Gebruikers kunnen ook 1080p- of 720p-beelden opnemen of streamen met maximaal 60fps, blijkt uit de specificaties. Daarbij kunnen gebruikers de field-of-view instellen; gebruikers kunnen kiezen uit kijkhoeken van 65 graden, 78 graden of 90 graden. De UltraSharp 4K-webcam is daarnaast voorzien van autofocus, hdr-ondersteuning en maximaal 5x digitale zoom.

Dell voorziet de UltraSharp-webcam van verschillende softwarefuncties, waaronder het eerdergenoemde AI-autoframing. Het product krijgt ook een infraroodsensor voor Windows Hello-gezichtsherkenning. In combinatie met Dell-pc's ondersteunt de UltraSharp-webcam een Express Sign-In-functie, die gebruikmaakt van een afstandssensor om gebruikers automatisch in te loggen en af te melden wanneer ze achter hun pc gaan zitten of weglopen.

De UltraSharp-webcam is 90mm lang en heeft een diameter van 42mm. De webcam wordt magnetisch geplaatst op een meegeleverde monitorbevestiging. Dell levert ook een magnetische lenskap mee. De webcam heeft geen geïntegreerde microfoon.

Op de Nederlandse productpagina wordt een prijs van 297,65 euro genoemd, hoewel het product daar op het moment van schrijven voor 217,70 euro wordt verkocht. De levertijd is een tot twee weken.