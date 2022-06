Nikon brengt software uit om camera's in te zetten als webcam

Nikon heeft de Webcam Utility-software uitgebracht voor zowel Windows als Mac-systemen. Dat geeft bezitters van een behoorlijk groot aantal Nikon-dslr's en -systeemcamera's de mogelijkheid om hun camera relatief eenvoudig als webcam in te zetten.

Gebruikers moeten de Webcam Utility-software op hun Windows- of macOS-computer installeren en een van de compatibele Nikon-camera's via USB aan te sluiten op hun systeem. Vervolgens is de camera als webcam in te zetten door Webcam Utility te selecteren als een externe camera in bijvoorbeeld een webconferentie- of videobel-app. Nikon heeft Webcam Utility getest met Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger en Google Meet. De maximale resolutie bedraagt 1024x768 pixels.

De volgende camera's zijn compatibel met Webcam Utility: Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 en de D3500. Nikon zegt dat ook toekomstige spiegelreflex- en systeemcamera's gebruik kunnen maken van de software.

Overigens zijn volgens Nikon de livebeeldweergaven klein voor de D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 en D3500. Verder kunnen camera's in potentie te heet worden bij langdurig gebruik, waardoor de liveview kan stoppen. Microfoons in de camera zijn niet te gebruiken, dus moet een externe microfoon worden ingezet.

Overigens was het eerder ook al mogelijk om Nikon-camera's in te zetten als webcam, al was daarvoor de inzet van het nog in ontwikkeling zijnde programma qDslrDashboard nodig om een liveview van de camera op de computer te krijgen. Andere camerafabrikanten kwamen eerder ook al met software die vergelijkbaar is met Nikons Webcam Utility.