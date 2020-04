Canon komt met Windows-software om EOS-camera's in te zetten als webcam

Canon heeft een nieuwe softwaretool uitgebracht waarmee een behoorlijk aantal verschillende EOS-camera's en een paar Powershot-camera's relatief eenvoudig door hun gebruikers in te zetten zijn als webcam.

De software heet EOS Webcam Utility Beta en is alleen nog beschikbaar voor gebruikers met een Windows-systeem. Canon zegt dat de software het mogelijk maakt om EOS-camera's met verwisselbare objectieven en enkele Powershot-camera's te selecteren als webcams voor videoconferenties. De software is vooral bedoeld voor Canon-camera's zonder fatsoenlijke hdmi-aansluiting.

Na het installeren van het programma op de computer moeten gebruikers de videomodus op hun camera activeren en hun toestel via usb op de computer aansluiten. Vervolgens moet in het gewenste videoconferencingprogramma de cameraoptie EOS Webcam Utility Beta worden geselecteerd, waarna het beeld moet verschijnen en de camera fungeert als ware hij een webcam.

Bij andere fabrikanten werkt een dergelijke functionaliteit veelal indirect en vergt die dan ook wat meer moeite. Het is allereerst nodig de usb-verbinding te configureren als afstandsbediening. Om een liveview van de camera op de computer te krijgen, kunnen Sony-camerabezitters bijvoorbeeld Imaging Edge-software gebruiken. Voor Nikon is er bijvoorbeeld qDslrDashboard en Canon-gebruikers hadden al EOS Utility tot hun beschikking. Vervolgens is het nodig om het beeld te capturen via software, zoals OBS. Daarmee wordt gesimuleerd dat het een webcam is.