Honor 20 Lite komt opnieuw uit als Honor 20e met Android 9 en Google-diensten

Huawei brengt zijn Honor 20e in Nederland uit voor 179 euro. Het toestel is vrijwel gelijk aan de Honor 20 Lite van vorig jaar en kan daardoor nog geleverd worden met Google-diensten. In de Honor 20e zit een Kirin 710F-soc en 4GB ram.

De Honor 20e heeft een 6,21"-lcd met een 19,5:9-verhouding en een resolutie van 2340x1080 pixels. In het scherm zit een druppelvormige inkeping voor de frontcamera. Het toestel is vrijwel gelijk aan de Honor 20 Lite, die al een jaar te koop is. De nieuwe Honor 20e heeft echter 64GB flashopslag, terwijl het model van vorig jaar het dubbele bood. Ook heeft de nieuwe telefoon een 8-megapixelfrontcamera; terwijl dat bij de voorganger een 32-megapixelexemplaar was.

Aan de achterkant zit een primaire camera met een 24-megapixelsensor. Daarnaast heeft het toestel een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een dieptecamera met 2-megapixelsensor. Het toestel heeft een 3400mAh-accu en draait op Android 9, met daaroverheen de Emui 9.1-schil van Huawei. Opladen gaat via een micro-usb-aansluiting.

De Honor 20e beschikt nog over Google-diensten. Huawei mag geen nieuwe telefoons meer uitbrengen met Google Mobile Services, maar omdat de Honor 20e vrijwel gelijk is aan een telefoon van vorig jaar, kan dat in dit geval nog wel. Huawei heeft dat in de afgelopen tijd met diverse telefoons gedaan. Eerder deze maand werd in China al de Honor 30-serie aangekondigd. Die nieuwe telefoons hebben geen Google-diensten en het is nog niet bekend of en wanneer ze naar Europa komen.

Huawei maakt ook bekend dat de Honor Magic Earbuds vanaf 5 mei te koop zijn voor 99 euro. Het gaat om draadloze oortjes met noisecancelling, die geleverd worden met een behuizing om ze op te laden. De oortjes zijn per stuk uitgerust met drie microfoons voor actieve ruisonderdrukking. De oplaadcase heeft een usb-c-aansluiting.