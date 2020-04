Huawei kondigt Honor 30-telefoons aan

Huawei-dochtermerk Honor heeft drie telefoons aangekondigd in zijn Honor 30-serie. De telefoons hebben alledrie oledschermen, ondersteuning voor snel laden en een periscopische camera met telelens voor 5x zoom.

Honor heeft de telefoons vooralsnog alleen aangekondigd voor de Chinese markt, meldt XDA-Developers. Het ligt voor de hand dat de telefoons later ook in andere landen uitkomen, maar dat is vooralsnog onbekend. De Honor 20 en 20 Pro kwamen vorige zomer ook in de Benelux uit.

De telefoons verschillen onderling maar weinig in schermformaat en behuizing; de Honor 30 heeft een iets langer scherm met een iets kleinere diagonaal. Ook de socs hebben maar weinig verschil; de Honor 30 heeft een Kirin 985, bij de 30 Pro en 30 Pro+ gaat het om een Kirin 990. Alledrie de telefoons hebben 5g, maar alleen de Pro-modellen hebben ook wifi 6 via 802.11ax.

De toestellen verschijnen uiteraard zonder Google-diensten. Dat is gebruikelijk in China, maar ook bij een release in de Benelux zullen die niet op de telefoons kunnen staan. Er geldt nog altijd een handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven, waardoor onder meer Google geen zaken kan doen met Huawei. De Honor 30 is in zijn goedkoopste versie omgerekend rond 390 euro, de Honor 30 Pro+ begint bij ongeveer 650 euro. De naamgeving loopt in lijn met de P40-serie van Huawei; ook die heeft een reguliere variant, een Pro-model en een Pro+-telefoon.