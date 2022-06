Honor kondigt 60- en 60 Pro-smartphones aan in China

Voormalig Huawei-dochtermerk Honor heeft in China de Honor 60 en 60 Pro aangekondigd. Het gaat om twee telefoons met vrijwel hetzelfde ontwerp en veel dezelfde specs. Het is nog onbekend of de telefoons ook naar Europa komen.

De twee telefoons lijken veel op elkaar, maar hebben een paar verschillen. De Honor 60 heeft een 6,67"-oled van 15,5x7,0cm met een resolutie van 2400x1080 pixels, terwijl de 60 Pro een 6,78"-oledscherm heeft met een resolutie van 2652x1200 pixels. Beide displays verversen met 120Hz.

Beide telefoons draaien op een Qualcomm-soc. Het gaat om de Snapdragon 778G bij de Honor 60 en een 778G Plus bij de 60 Pro. De Plus-versie heeft twee clusters van Arm Cortex A78-kernen. Een kern draait op maximaal 2,5GHz, terwijl de drie andere tot maximaal 2,4GHz komen. De gewone 778G heeft vier Cortex A78-kernen die allemaal op maximaal 2,4GHz uitkomen.

De beide modellen hebben een primaire 108-megapixelcamera. De 60 Pro heeft een camera met ultragroothoeklens van 50 megapixel, terwijl die van de 60 tot 8 megapixel komt. De 60 heeft daar ook een 2-megapixelmacrocamera bij.

De telefoons draaien Magic UI 5.0 boven op Android 11 en komen per direct uit in China. De Honor 60 begint bij 2699 yuan, oftewel rond 375 euro. De 60 Pro begint bij 3699 yuan, 515 euro. Over een release buiten Europa is niets bekend. Honor is sinds ongeveer een jaar in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen en kan daardoor weer gebruikmaken van 5G-socs en Google-diensten.