'Huawei brengt HarmonyOS volgend jaar uit in Europa'

Huawei zou volgend jaar smartphones met HarmonyOS willen uitbrengen in Europa. Dat melden Chinese media op basis van uitspraken van Huawei-topman Derek Yu. Wanneer HarmonyOS precies beschikbaar komt en op welke Huawei-toestellen is niet bekend.

Yu, topman van de afdeling Huawei Consumer Business in Centraal- en Oost-Europa, zou tijdens een interview gezegd hebben dat Huawei zijn besturingssoftware volgend jaar beschikbaar wil maken in Europa. Dat schrijven althans de Chinese sites ITHome en Global Times. De Huawei-telefoons voor de Europese markt draaien de Android-skin Emui, maar het bedrijf zou bezig zijn om Huawei Emui te vervangen door HarmonyOS. Of de telefoonfabrikant dit van plan is bij de Europese toestellen die al op de markt zijn, is niet duidelijk.

Huaweis bedoeling is om HarmonyOS op meerdere soorten apparaten te leveren en om Android-apps te kunnen draaien bevat de software onder andere Android-code. Die apps komen dan uit Huaweis eigen AppGallery. Door het handelsverbod van de VS kon Huawei geen Google-diensten meer op zijn Android-telefoons zetten, maar code van Android gebruiken kan nog wel.

Afgelopen jaar bracht Huawei al wel een tablet met HarmonyOS uit in de Europa, maar nog geen smartphones. Tegenover de Global Times meldt het bedrijf dat er ook geen HarmonyOS-upgradeplannen te melden zijn voor smartphones buiten China. Het bedrijf liet tegelijkertijd weten dat er tegen 10 november meer dan 170 miljoen smartphones, smartwatches en tablets een update hebben gehad naar HarmonyOS.