Huawei kondigt slimme bril met HarmonyOS en verwisselbare lenzen aan

Huawei heeft zijn eerste slimme bril met HarmonyOS aangekondigd. De Eyewear-bril kan aan maximaal twee apparaten worden gekoppeld en heeft speakers in de pootjes om bijvoorbeeld muziek en notificaties door te geven aan de gebruiker.

De speakers van de Eyewear-bril zijn 128mm² groot en zijn open. Daardoor kunnen anderen ook horen waar de gebruiker naar luistert, al zegt Huawei dat 'in verschillende omgevingen het geluidsniveau automatisch verlaagd wordt'. De Eyewear-bril heeft tevens een microfoon om telefoongesprekken mee te voeren en te communiceren met Huaweis spraakassistent.

HarmonyOS krijgt een audiomanagerwidget voor de slimme bril, zodat gebruikers handmatig kunnen beheren met welke apparaten de bril moet verbinden en van welke apparaten de audio moet komen. Dit switchen kan ook automatisch gebeuren, voor als er bijvoorbeeld een telefoongesprek binnenkomt op een verbonden smartphone terwijl de gebruiker een film aan het kijken is op een pc.

In de pootjes zitten in de buurt van de slaap van de gebruiker sensoren. De gebruiker kan in de pootjes knijpen om zo de Eyewear-bril te bedienen. Hiermee kan onder meer het volume worden aangepast, of kunnen gebruikers toegang krijgen tot muziek- en videostreamingdiensten. In de bril zit ook een sensor die de houding van de gebruiker meet. Indien de gebruiker te lang voorovergebogen zit, krijgt hij of zij een seintje om weer rechtop te gaan zitten. Zo moet rug- en nekschade voorkomen worden.

De accu gaat maximaal 4,5 uur lang mee als er gebeld wordt, 6 uur als er naar audio wordt geluisterd, of 16 uur zonder ergens naar te luisteren. Opladen gaat via een magnetisch verbonden lader. De Eyewear-bril is IPX4-gecertificeerd en komt in verschillende frames. Deze frames zijn tevens te verwisselen, waardoor een gebruiker bijvoorbeeld zowel een zonnebrilvariant als reguliere slimme bril kan hebben, zonder twee Eyewear-brillen te hoeven kopen. De bril is vanaf omgerekend 235,35 euro te koop en is per direct beschikbaar in China. Over een release buiten China meldt Huawei nog niks.