Huawei presenteert volgende week vouwbare P50 Pocket-smartphone

Huawei komt volgende week met de P50 Pocket, een nieuwe, vouwbare smartphone. De vouwbare modellen van Huawei vielen tot nu toe in de Mate-serie. Foto's laten een gouden versie van de telefoon zien.

Huawei zegt de P50 Pocket op 23 december aan te kondigen in China. Het lijkt te gaan om de telefoon die eerder in het geruchtencircuit als Mate V de ronde deed. Het gaat om een klaptelefoon als de Samsung Galaxy Z Flip-toestellen of de Motorola razr, niet om een toestel dat uitvouwt tot een tablet zoals de huidige Mate X-telefoons. De meest recente daarvan is de Mate X2, een toestel dat in tegenstelling tot zijn voorganger het scherm aan de binnenkant heeft zitten.

Het toestel heeft volgens SeekDevice een vouwbare heatpipe in het scharnier om warmte af te voeren. De telefoon zou vooral op mode gericht zijn. De soc is een Qualcomm Snapdragon 888 of HiSilicon Kirin 9000. Harper's Bazaar China heeft voortijdig afbeeldingen van de telefoon gepubliceerd. Die tonen een gouden toestel met gouden afwerking en een klein rond scherm aan de voorkant.

De kans lijkt klein dat het toestel in Europa op grote schaal uitkomt. Door het verbod van de Amerikaanse overheid voor bedrijven uit de VS om te handelen met Huawei kunnen telefoons van de fabrikant geen Google-apps gebruiken. Sindsdien zijn er weinig modellen uitgekomen in de Benelux.