Meta gaat bugbounty's uitkeren voor scrapingbugs en gescrapete datasets.

Meta gaat beloningen uitkeren aan onderzoekers die manieren vinden waarmee informatie van Facebook-gebruikers is te scrapen en voor gevonden verzamelingen met gescrapete data. Dat is opvallend, omdat Facebook scraping eerder probeerde te normaliseren.

Onderzoekers die bugs vinden waarmee scrapingbeperkingen op Facebook zijn te omzeilen, kunnen een geldbeloning krijgen van minimaal 500 dollar. Voorlopig komen alleen onderzoekers binnen het Gold+ HackerPlus-programma daarvoor in aanmerking. In een nieuwsbericht zet het bedrijf de voorwaarden uiteen.

Voor het vinden van databases met gescrapete data van Facebook-gebruikers krijgen onderzoekers geen geld, maar Meta zegt in dat geval donaties te doen aan goede doelen. Databases komen in aanmerking als er gevoelige informatie van op zijn minst 100.000 unieke Facebook-gebruikers in staat. Dat moet gaan om bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, religie of politieke voorkeur. Later wil Meta ook kleinere datasets in aanmerking laten komen.

Meta zegt actie te ondernemen als er meldingen gedaan worden over datasets met informatie van Facebook-gebruikers die online toegankelijk zijn. Het bedrijf wil daarvoor de hostingpartij aanschrijven of juridische middelen aangrijpen, als dat nodig is. Als voorbeeld noemt Meta dat een dataset inzichtelijk kan zijn door een verkeerd geconfigureerde applicatie van derden; het bedrijf wil dan samenwerken met de ontwikkelaar om dat op te lossen.

Meta claimt het eerste bedrijf te zijn dat bugbounty's uitkeert aan onderzoekers die scraping bugs of gevonden scraped databases melden. De stap is opvallend, omdat Facebook het scrapen van data van Facebook-gebruikers eerder wilde normaliseren in de pers.

Eerder dit jaar verscheen een gescrapete dataset met telefoonnummers van een half miljard Facebook-gebruikers online. Facebook vond het niet nodig om gebruikers of autoriteiten daarover te informeren, mede omdat de telefoonnummers openbaar online stonden. Tweakers schreef daarover een achtergrondartikel.