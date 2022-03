TikTok test programma voor streamen vanaf Windows

Sociaal medium TikTok is begonnen met een test waarbij gebruikers gamebeelden vanaf Windows-pc's kunnen streamen op het platform. Het is onbekend of en wanneer de software zal uitkomen. Het gaat om een test met enkele duizenden gebruikers.

TikTok test de software in enkele westerse landen, schrijft Techcrunch. Het programma heet TikTok Live Studio en werkt op Windows. Na in te hebben gelogd kunnen streamers beelden vanaf hun pc streamen naar TikTok. Dat kan ook vanaf een gameconsole, door die aan de pc te koppelen. Volgens Techcrunch is Live Studio nog niet voorzien van veel functies die concurrenten wel hebben. Zo is het niet mogelijk om bijvoorbeeld browservensters te streamen.

TikTok-moederbedrijf ByteDance bevestigt de test en zegt nog niet zeker te zijn of de software zal uitkomen. Behalve gamestreaming zou de software ook live Q&A's mogelijk maken voor makers die op het platform zitten. Het is onbekend of de test ook in Nederland of België loopt.