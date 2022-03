Signal verhoogt limiet groepsgesprekken met video tot 40 gebruikers

Signal laat voortaan tot veertig gebruikers tegelijk een videogesprek voeren via zijn app. Daarvoor heeft het een eigen protocol ontwikkeld, in plaats van het opensource-protocol dat de app tot nu toe gebruikte.

Signal gebruikt daarvoor selective forwarding, waarbij iedere deelnemer zijn video naar een server stuurt en die dat vervolgens doorstuurt naar elke andere deelnemer aan het gesprek. Omdat de server het beeld en de audio niet kan waarnemen, is het compatibel met end-to-end encryptie en is het mogelijk om met veertig mensen tegelijk te videobellen, schrijft het bedrijf.

De uitdaging is daarbij dat bij deelnemers de staat van de verbinding kan wijzigen en dus ook de resolutie die de server moet doorsturen naar andere deelnemers. Als die resolutie te hoog is, dan kan het beeld gaan haperen of stilstaan. Daarom stuurt elke deelnemer verschillende resoluties naar de server; die kan immers zelf geen wijzigingen aanbrengen en kan dus alleen de juiste resolutie kiezen.

Met de stap ondersteunt Signal nu meer deelnemers in een videogesprek dan concurrent WhatsApp. Bij die chatapp is het mogelijk om met tot acht deelnemers een videogesprek te voeren. Het is onbekend of en wanneer Meta zal reageren op de stap van Signal met het opvoeren van het aantal deelnemers per videogesprek.