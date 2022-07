Signal introduceert thread-functie voor Android-app

Signal introduceert een nieuwe 'thread'-functie waarbij gebruikers alle voorgaande reacties op een specifiek bericht in één lijst terug kunnen zien. De nieuwe functie is vooralsnog alleen voor de Android-versie van de chatdienst beschikbaar.

Gebruikers konden in Signal al, zoals bijvoorbeeld in WhatsApp en iMessage, direct op voorgaande berichten reageren. Dit kan daarentegen onoverzichtelijk worden wanneer er bijvoorbeeld in een groepsgesprek meerdere directe reacties op verschillende berichten gegeven worden. Met de nieuwe functie kunnen Signal-gebruikers in Android op het tekstwolkje naast een bericht klikken wanneer er meerdere directe reacties op gegeven zijn. Vervolgens opent zich een thread met alleen de betreffende berichten van dat 'subgesprek'.

Het is overigens niet mogelijk om vanuit dit threadoverzicht een nieuwe reactie te geven op het originele bericht, zo benadrukt Android Police. Daarvoor moet de gebruiker vooralsnog zelf het oorspronkelijke bericht terugzoeken en hier een reactie op geven. Het is niet duidelijk of deze functie later nog naar Signal komt. Ook maakt de chatdienst niet bekend of en wanneer de threadfunctie naar de iPhone- en Windows-versie van Signal wordt overgeheveld.