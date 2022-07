Nacon toont eerste gameplay RoboCop: Rogue City, release in juni 2023

Uitgever Nacon deelt de eerste gameplaytrailer van de aankomende shooter RoboCop: Rogue City. De game komt in juni van 2023 uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X en voor de pc via Steam.

In RoboCop: Rogue City krijgt de speler de controle over het titulaire personage, dat de straten van een door misdaad overspoeld Detroit moet veilig zien te stellen. RoboCop krijgt in de game niet alleen met dystopische misdadigers te maken; hij lijkt ook intern problemen te hebben, zo blijkt uit het einde van de trailer. De deels menselijke, deels robotische agent aarzelde in een levensbedreigende situatie vanwege een glitch, iets wat RoboCop niet zou moeten overkomen.

Dat is een thema dat ook in de drie oorspronkelijke films uit de jaren '80 en '90 terugkomt. RoboCop, in eerste instantie een normaal mens genaamd Alex Murphy, wordt door criminelen mishandeld en vermoord voordat Omni Consumer Products hem tot de superrobot omtovert. Zijn oude identiteit blijft hem daarentegen altijd achtervolgen.

Ook de hoofdrolspeler uit de eerste twee films, Peter Weller, komt terug. De inmiddels 75-jarige Amerikaanse acteur vertolkte Alex Murphy en de robotische agent in RoboCop van Paul Verhoeven en RoboCop 2 geregisseerd door Irvin Kershner.

De game wordt ontwikkeld door Teyon, een Poolse ontwikkelaar die niet voor het eerst een game gebaseerd op een actieheld uit de jaren '80 maakt. Het bedrijf maakte eerder al Terminator: Resistance en Rambo: The Video Game.