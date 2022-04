Studio achter Terminator: Resistance komt in 2023 met RoboCop-actiegame

De Poolse ontwikkelaar Teyon en uitgever Nacon komen in 2023 met een game genaamd RoboCop: Rogue City. In deze actie-adventuregame kruip je als speler in de huid van de robotagent, al zijn veel details nog onbekend. Teyon maakte eerder Terminator: Resistance.

Nacon heeft nog weinig bekendgemaakt over de RoboCop-game, al is er al wel een Steam-pagina en is een teaser uitgebracht. In die korte video is nog niets over de gameplay te zien, maar wordt wel duidelijk dat het erom draait om in Oud-Detroit te zorgen voor gerechtigheid, wetshandhaving en het beschermen van de onschuldigen. Het nieuwe verhaal in de game zal zijn gebaseerd op de eerste drie RoboCop-films.

Spelers zullen vanuit een eerstepersoonsperspectief een 'explosieve jacht' ondernemen op zoek naar de waarheid. Daarbij lijkt er een behoorlijke mate van vrijheid te zijn voor spelers, zodat naar eigen inzicht kan worden besloten hoe de hoofdmissies moeten worden vervuld. Volgens de makers zal je in de loop van het verhaal steeds voorzichtiger te werk moeten gaan, omdat de corruptie en hebzucht 'geen grenzen kennen'.

In de teaser zijn heel kort enkele beelden te zien waarin het kenmerkende Auto 9-pistool tevoorschijn komt. Dat suggereert dat het nodige schietwerk nodig zal zijn. De game staat te boek als een actie- en adventuregame; Nacon noemt het een firstpersonshooter. RoboCop: Rogue City komt ergens in 2023 uit. Dat zal het geval zijn voor consoles en de pc, al zegt Nacon niet om welke consoles het precies gaat.