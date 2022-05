Nieuwe Test Drive Unlimited-game komt naar pc en consoles waaronder Switch

Uitgever Nacon en ontwikkelaar KT Racing gaan Test Drive Unlimited Solar Crown uitbrengen op de pc, op Xbox- en PlayStation-consoles en voor de Nintendo Switch. Dat is te zien in een filmische trailer. Meer details over de game worden in juli bekendgemaakt.

De pc-versie verschijnt zowel op Steam als in de Epic Games Store en de Xbox- en PlayStation-versies verschijnen voor de huidige consoles en die van de vorige generatie. Dat staat aan het einde van een nieuwe filmische trailer, die sfeerbeelden toont maar geen inhoudelijke details over het spel bekend maakt.

Wel maakt het filmpje duidelijk dat de game auto's van Aston Martin en Land Rover krijgt. Die zijn verwerkt in de video. Aan het einde van de video staat ook 'volgende hoofdstuk, juli 2021'. In een persbericht verduidelijkt uitgever Nacon dat er die maand meer informatie over de game naar buiten wordt gebracht. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Test Drive Unlimited Solar Crown werd vorig jaar in juli aangekondigd. Net als de eerdere delen is het openwereldracegame op een 'luxe eiland'. Het nieuwe deel wordt gemaakt door KT Racing, bekend van de WRC-rallygames. Destijds gaf de ontwikkelaar aan dat het 'dna' van de oude Test Drive Unlimited-games is behouden, maar dat er nieuwe gamemodes worden toegevoegd die het spel moderner moeten maken.