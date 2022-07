Nacon werkt aan openwereldsurvivalgame in Terminator-universum

Een Italiaanse studio van Nacon werkt aan een openwereldsurvivalgame die zich afspeelt in het Terminator-universum. Het spel krijgt een origineel verhaal dat is gebaseerd op wat er in de filmreeks gebeurt. De game moet voor de pc en consoles verschijnen.

De Terminator-game speelt zich af na Judgment Day, de dag waarop kunstmatige intelligentie zelfbewust wordt en de mensheid probeert uit te roeien. De speler is onderdeel van een groep mensen die de eerste nucleaire aanvallen hebben overleefd en nu proberen in leven te blijven. Het verzet onder leiding van John Connor is nog niet opgericht.

Het is niet duidelijk wanneer de game moet verschijnen. Nacon zegt alleen dat de game er komt voor de pc en consoles. De ontwikkelaar is Nacon Studio Milan, een gamestudio die ook verantwoordelijk is voor het RiMS Racing-motorfietsspel.