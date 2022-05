Nacon kondigt GreedFall 2 en WRC Generations aan

Uitgever Nacon onthult Greedfall 2. Het vervolg op de actie-rpg uit 2019 moet ergens 'in 2024 uitkomen voor de pc en consoles'. Daarnaast brengt het bedrijf WRC Generations, het nieuwste deel in de jaarlijkse rallygamereeks, op 13 oktober uit.

Greedfall 2 wordt wederom door Spiders gemaakt, dezelfde studio verantwoordelijk voor het gerenommeerde origineel. De ontwikkelaar belooft een rpg die wederom draait om het verhaal en de keuzes die de speler maakt, met een grotere nadruk op tactische gevechten. De omgevingen van het vervolg zijn volgens de studio daarnaast groter en diverser.

Het verhaal van Greedfall 2 speelt zich in hetzelfde universum af als het origineel, maar dan drie jaar voor de gebeurtenissen van die game. De speler kruipt in de huid van een inwoner van Teer Fradee die gedwongen wordt om op het continent Gacane te leven. Hier woedt een oorlog tussen verschillende facties. "Het is aan de speler om zijn vrijheid terug te winnen. Door middel van diplomatie, intelligentie en vechtkunst, tevens met behulp van bondgenoten, is het aan hen om de veroveringsambities van één man te stoppen om het noodlot van het continent en het thuiseiland te voorkomen."

Nacon, voorheen Bigben genaamd, kondigt daarnaast de volgende World Rally Championship-game aan onder de naam WRC Generations. Het is de eerste game in de racefranchise in een decennium waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een nummer in de titel. Het aankomende deel bevat daarnaast voor het eerst hybride rallywagens en introduceert een 'nieuw league-systeem'. WRC Generations is in ontwikkeling bij Kylotonn, de studio die ook de zes voorgaande delen maakte.