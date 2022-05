Tesla stelt negen Belgische Superchargerstations open voor andere merken

Tesla heeft zijn pilot waarmee Superchargerlaadplekken ook voor niet-Tesla's beschikbaar komen uitgebreid naar meer landen, waaronder België. In dit land komen negen Superchargerlocaties met 141 individuele laadpunten beschikbaar voor alle elektrische auto's.

Superchargerstations in Antwerpen, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namur, Remouchamps, Verviers en Wavre zijn sinds woensdag 18 mei opengesteld voor elektrische auto's van alle merken. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Spanje en Zweden worden Superchargerstations opengesteld.

Tesla begon in november in Nederland met het voor iedereen beschikbaar maken van Superchargerlocaties; sinds februari zijn alle snelladers van Tesla in Nederland beschikbaar voor andere automerken. Over heel Europa heeft Tesla nu 200 stations en 2900 laadpunten openbaar beschikbaar gemaakt. Wereldwijd heeft Tesla 30.000 Superchargers. Dit is inclusief snelladers die alleen met Tesla's werken.

De Amerikaanse autofabrikant zegt met het openstellen van het laadnetwerk meer bestuurders te willen aanmoedigen om elektrisch te gaan rijden. Het bedrijf zegt daarbij de opengestelde locaties in de gaten te houden en te letten op drukte. Extra klanten betekent bovendien dat het netwerk sneller uitgebreid kan worden, zegt de fabrikant. Laden kost gemiddeld 70 eurocent per kWh, afhankelijk van de laadlocatie. Met een maandelijks abonnement van 12,99 euro wordt dit gemiddeld 55 cent per kWh.

Om de Superchargers te gebruiken moeten bestuurders de Tesla-app gebruiken en een Tesla-account hebben. Wanneer een land meedoet aan de pilot, kunnen bestuurders uit dit land ook laden in andere landen waar de laadplekken zijn opengesteld. Een Nederlander kan dus in België met zijn of haar niet-Tesla laden bij opengestelde Superchargers, en andersom. Tesla's Superchargers kunnen met minimaal 150kW laden.