Acer introduceert 15,6"-monitor met stereoscopische 3d-weergave voor games

Acer introduceert nieuwe producten voor stereoscopische 3d-weergave zonder brilletje, waaronder een los 15,6"-scherm gericht op gamers. Acer gebruikt hiervoor techniek van het Nederlandse Dimenco, die werkt met oogtracking en een lensstructuur op het scherm.

De Acer SpatialLabs View ASV15-1B is een 15,6"-monitor die bestaande games in stereoscopisch 3d kan weergeven zonder dat er een brilletje nodig is. Dat werkt met SpatialLabs TrueGame-software, waarmee games softwarematig aangepast worden om ze in 3d weer te geven. Er zijn momenteel profielen beschikbaar voor 50 games, waaronder Forza Horizon 5, God of War, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3, Quake en Firewatch. Meer games worden volgens Acer later toegevoegd.

Het paneel heeft bij 2d-weergave een 4k-resolutie van 3840x2160 pixels. Bovenop het paneel is een laag met een lensstructuur aangebracht en als die ingeschakeld is, wordt het beeld in tweeën gesplitst voor 3d-weergave. Met camera's in het scherm en oogtracking, worden de beelden naar het linker- en rechteroog van de gebruiker gestuurd. Dat resulteert in 3d-weergave zonder dat daar een brilletje voor nodig is.

Acer SpatialLabs View

Volgens Acer moet het 3d-scherm in de zomer verschijnen in de Verenigde Staten voor 1099 dollar. Wanneer de monitor uitkomt in Nederland en België en voor welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.

Acer introduceerde vorig jaar al een ConceptD-laptop met hetzelfde 15,6"-paneel en dit jaar komt er ook een gamelaptop met het scherm. Dat gaat om de Helios 300 SpatialLabs Edition PH315-55s, met maximaal een Core i9-cpu en RTX 3080-gpu. De gamelaptop krijgt een adviesprijs van 3299 euro, maar het is nog niet bekend wanneer die in Nederland en België beschikbaar is.

Nederlandse techniek van Dimenco

De gebruikte techniek is afkomstig van het Nederlandse bedrijf Dimenco. Dat bedrijf toonde zijn monitoren voor 3d-weergave zonder brilletje al jaren op beurzen. Sinds vorig jaar werkt Dimenco samen met Acer en is de technologie in consumentenproducten verschenen. Acer noemt dat SpatialLabs. Tweakers schreef een achtergrondartikel over Dimenco en maakte een videorapportage.